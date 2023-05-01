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Oyuncu Nuriye Ari: Kılıç ustası oldum

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#Nuriye Ari#Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı#Cihangir
Oyuncu Nuriye Ari: Kılıç ustası oldum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 07:23

Nuriye Ari önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.

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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı” dizisinde Maria karakterini canlandıran oyuncu, “Benim için çok heyecan verici bir karakter. Daha önce böyle bir rol oynamamıştım. Yönetmenimiz Berat Özdoğan beni çok iyi hazırladı. Sanki daha önceden bu rolü çağırmıştım. Çünkü kılıç dersleri alıyordum. Dizi sayesinde de kılıç ustası oldum. Yıllar önce Almanya’dan Türkiye’ye geldiğimde ise Beşiktaş’ta bulunan Deniz müzesine gitmiştim ve orada Barbaros’un tarihini okumuştum” açıklamasını yaptı.

Oyuncu Nuriye Ari: Kılıç ustası oldum

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#Nuriye Ari#Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı#Cihangir

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