Oyuncu Nuriye Ari: Kılıç ustası oldum

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“Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı” dizisinde Maria karakterini canlandıran oyuncu, “Benim için çok heyecan verici bir karakter. Daha önce böyle bir rol oynamamıştım. Yönetmenimiz Berat Özdoğan beni çok iyi hazırladı. Sanki daha önceden bu rolü çağırmıştım. Çünkü kılıç dersleri alıyordum. Dizi sayesinde de kılıç ustası oldum. Yıllar önce Almanya’dan Türkiye’ye geldiğimde ise Beşiktaş’ta bulunan Deniz müzesine gitmiştim ve orada Barbaros’un tarihini okumuştum” açıklamasını yaptı.