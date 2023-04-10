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Oyuncu Michael Lerner hayatını kaybetti!

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#Michael Lerner#Barton Fink#Oscar
Oyuncu Michael Lerner hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 11:36

1991 yapımı “Barton Fink” filmindeki zorba stüdyo başkanı rolüyle Oscar adayı olan karakter oyuncusu Michael Lerner, 81 yaşında hayatını kaybetti.

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"Godzilla", "Elf" ve "Barton Fink" gibi birçok yapımda yer alan ve 1991’de vizyona giren "Barton Fink" filmdeki zorba stüdyo başkanı rolüyle Oscar'a aday gösterilen karakter oyuncusu Michael Lerner, 81 yaşında vefat etti.

Oyuncunun ölüm haberini yeğeni Sam Lerner sosyal medya üzerinden duyurdu:

Oyuncu Michael Lerner hayatını kaybetti

"Dün gece bir efsaneyi kaybettik. Harika amcamın nasıl biri olduğunu ve beni nasıl etkilediğini anlatacak söz bulamıyorum. Hikâyeleri bana her zaman ilham verdi ve oyunculuğa aşık olmamı sağladı. O, benimle aynı kandan olduğu için her zaman özel hissedeceğim en havalı, en özgüvenli, en yetenekli adamdı. Onunla çok fazla zaman geçirebildiğim için çok şanslıyım ve onun işlerini izlemeye devam edebileceğimiz için hepimiz şanslıyız. Hoş çakal Michael, sınırsız Küba purolarının, rahat koltukların ve sonsuz film maratonlarının tadını çıkar."

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#Michael Lerner#Barton Fink#Oscar

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