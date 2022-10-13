Oyuncu Mana Alkoy ile Nazife Aksoy'u taciz ettiği iddiasıyla yargılanıyordu... Uğur Arda Aydın'ın hapis cezası kesinleşti!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda meslektaşları Mana Alkoy ve Nazife Aksoy'u taciz ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Uğur Arda Aydın, 2021'de cinsel saldırı suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Ardından İstinaf Mahkemesi’ne karar hakkında itirazda bulunan Aydın’ın davası yeniden görülmüştü.

“Cinsel saldırı” davasında karar çıktı.

Uğur Arda Aydın’ın 2 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onanarak, kesinleşti.

SUÇ CEZASIZ KALMADI!

Kararın kesinleşmesinin ardından oyuncu Nazife Aksoy sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"3,5 yıl sürdü… Bu süre içinde neler neler oldu! Hepsini sonra tek tek anlatacağım. Ama suç cezasız kalmadı. Bizim kabusumuz bitti. Şimdi sizin uykularınız kaçsın! Öncelikle bu uzun mücadelede yan yana yürüdüğüm Mana Alkoy’a, hukuki sürecimizi sadece avukat kimlikleriyle değil, insani olarak da yürekleriyle yürüten NM Hukuk bürosu ve şahane avukatlarım İdil Cansu Mahmutoğlu ve İrem Ünal Nizamoğlu’na, Oyuncular Sendikası ve sendika kadın birimindeki kadın meslektaşlarıma, Susmabitsin‘deki tüm kadın meslektaşlarıma ve daha adını tek tek sayamayacağım sayısız kadınlara, kadın derneklerine, kadın dayanışmasına gönül vermiş herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yol uzundu ama doğrularla, gerçekle ve tüm yıldırma çabalarına karşı mücadele ederken elimi bir an olsun bırakmayan ve sevgisiyle hep yanımda olan ailem, eşim ve canım oğluma çok teşekkür ederim… Susmayıp, korkmayıp, mücadele eden tüm kadınların zaferi bu…"

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Oyuncu Uğur Arda Aydın ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Sürecin başından beri Nazife Aksoy ve Mana Alkoy'un yanında olan Oyuncular Sendikası ise şu mesajı paylaştı:

Ne olmuştu?



Arda Aydın'ın 2012 yılında rol arkadaşı Mana Alkoy'a fiziksel tacizde bulunduğu belirtilmişti.

2019 yılında da Nazife Aksoy, Aydın tarafından tacize uğramıştı. Provayı bekleyen Aksoy'un yanına gelen Aydın, Aksoy'u zorla dudaklarından öpmüştü. Aksoy, bu olayın ardından defalarca tacize maruz kaldığını belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

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İddiaları reddeden Aydın'ın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek hakkında 'cinsel taciz' suçundan 30 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Aydın; iddiaların asılsız olduğunu, kendisinin Şehir Tiyatroları'nda üst düzey bir göreve getirilme durumu olduğu için hakkında iftira atıldığını iddia etmişti. Aydın, Alkoy'un kalçasına mizansen amaçlı vurduğunu, bu davranışının taciz olmadığını ileri sürmüştü.