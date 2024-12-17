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Oyuncu koçu Ivana Chubbuck: İstanbul harika bir şehir

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#Ivana Chubbuck#Azra Akın#Belçim Bilgin
Oyuncu koçu Ivana Chubbuck: İstanbul harika bir şehir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 08:53

Dünyaca ünlü isimlere Oscar yolunu açan oyuncu koçu Ivana Chubbuck, İstanbul’a gelişinde talihsiz bir olay yaşadı.

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15-16 Aralık tarihlerinde Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştireceği workshop için Türkiye’ye ikinci kez gelen Chubbuck, Galata Kulesi çevresindeki ters yol kapanlarına takıldı.

Oyuncu koçu Ivana Chubbuck: İstanbul harika bir şehir

Aracının lastikleri patlayan Chubbuck, bu aksilik nedeniyle Galata Ecole St. Pierre Otel’e gecikmeli olarak giriş yaptı.

Otele girişte muhabirlerle sohbet eden Ivana Chubbuck, “İstanbul harika bir şehir! Yeniden burada olmaktan dolayı çok mutluyum, bu sefer Türk oyuncularını daha yakından tanıma fırsatı bulacağım” dedi. Ivana Chubbuck’ın workshop’una ünlü isimler de katıldı.

Oyuncu koçu Ivana Chubbuck: İstanbul harika bir şehir

Belçim Bilgin
Oyuncu koçu Ivana Chubbuck: İstanbul harika bir şehir

Azra Akın
Oyuncu koçu Ivana Chubbuck: İstanbul harika bir şehir
Ceren Benderlioğlu

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#Ivana Chubbuck#Azra Akın#Belçim Bilgin

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