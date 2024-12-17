Oyuncu koçu Ivana Chubbuck: İstanbul harika bir şehir

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15-16 Aralık tarihlerinde Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştireceği workshop için Türkiye’ye ikinci kez gelen Chubbuck, Galata Kulesi çevresindeki ters yol kapanlarına takıldı.

Aracının lastikleri patlayan Chubbuck, bu aksilik nedeniyle Galata Ecole St. Pierre Otel’e gecikmeli olarak giriş yaptı.

Otele girişte muhabirlerle sohbet eden Ivana Chubbuck, “İstanbul harika bir şehir! Yeniden burada olmaktan dolayı çok mutluyum, bu sefer Türk oyuncularını daha yakından tanıma fırsatı bulacağım” dedi. Ivana Chubbuck’ın workshop’una ünlü isimler de katıldı.

Ceren Benderlioğlu