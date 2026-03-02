×
Oyuncu İrem Çıray'dan evliliğe yeşil ışık

Güncelleme Tarihi:

#İrem Çıray#İnci Taneleri#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 09:41

Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nde Elif karakterini canlandıran İrem Çıray önceki gün Zorlu Center’da annesiyle alışveriş yaparken görüntülendi.

Dizide Elif’in Cihan’dan evlilik teklifi alması hakkında konuşan oyuncu, “Son bölümde evlilik teklifi aldım. Evleniyor muyum, ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Benim için de heyecanlı bir süreç. Birkaç gelinlik denedim. Rol icabı da olsa gözlerim doldu” dedi.

Evliliğe sıcak baktığını söyleyen Çıray, esprili konuştu: “Buradan evliliğe yeşil ışık yakalım. Annem çok ciddiye alıyor diziyi. ‘Sen birisini bulsan hemen gönlünü kaptırırsın’ diyor. Benim kalbime giden yol midemden geçiyor!” Oyuncu, sosyal medyadan da çok evlenme teklifi aldığını açıkladı.

