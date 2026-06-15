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Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti

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#Ece İrtem#Kızılcık Şerbeti#Oyuncu
Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 15:13

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem'den acı haber geldi. 35 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Edinilen bilgilere göre İrtem, sabah saat 12.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. O sırada annesinin de yanında bulunduğu belirtilen genç oyuncuya sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ece İrtem kurtarılamadı.

Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti

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KAHREDEN DETAY

Oyuncunun ani vefatı sanat camiası ve sevenlerini yasa boğarken, ortaya çıkan bir detay da yürekleri dağladı.

Ece İrtem'in, hayatını kaybetmeden bir gün önce yeni yaşını kutladığı ve kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine sosyal medya hesabından teşekkür ettiği öğrenildi.

Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti

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AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin sanal medya hesabından İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun'un açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum." ifadeleri kullanıldı.

ECE İRTEM KİMDİR

14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen İrtem, 2014'te Yaşar Üniversitesi Opera - Şan Anasanat Dalı Bölümü'nden 3'üncülük derecesiyle mezun oldu. İrtem eğitimi boyunca opera alanında Türkiye'nin ve dünyanın tanınan sanatçılarıyla çalıştı.

 

 

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#Ece İrtem#Kızılcık Şerbeti#Oyuncu

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