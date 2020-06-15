Oyuncu Dilşad Çelebi'den ilk single

Rol aldığı yapımlar ve kaleme aldığı kitaplarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, sözlerini de yazdığı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Dilşad Çelebi, karantina günlerinde bir düşünü daha hayata geçirdi ve ilk single’ını müzikseverlerle buluşturdu.

Müziklerini eşi Samet Evci’nin yaptığı ‘Bir Düş Bırak’ isimli single, 10 Haziran’dan itibaren dijital platformlarda yayınlanmaya başladı. ’

‘’Bir düşümü gerçekleştirdim’’

İlk single’yla müzik dünyasına adım atmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Dilşad Çelebi, “Bir düşümü daha gerçekleştirdim diyebilirim. Korona günleri elbette hem ülkemiz, hem de tüm dünya için büyük olumsuzluklar taşıyor. Ancak bugünlerde de üretmeye devam etmek gerekiyor. Umarım, Bir Düş Bırak bu yaz en çok dinlenen şarkılardan biri olur’’ diye

konuştu.