Oyuncu Deniz Baysal: Akıl sağlığım için paylaşım yapmıyorum

Deniz Baysal, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ adlı YouTube programına konuk oldu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu “Sosyal medyada 6.6 milyon takipçin var. Bu görünürlük ve mahremiyetini koruma dengesini nasıl sağlıyorsun” sorusuna yanıt verdi:

“İlk başlarda ‘Sosyal medyan zayıf güçlendirmek lazım. Fotoğraf paylaş’ denildi. Evde oturuyorum, makyaj yapıyorum, fotoğraf çekiyorum. Ama artık bunlar bana saçma gelmeye başladı. Hani niye bunun mücadelesini veriyorum? Benim zaten bir işim var kafasıyla yaşıyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama sürekli paylaşım yapmak zorunda olma hali beni zorluyor. Çünkü sektörde öyle. Ne kadar az göz önünde olursan, o kadar gözden düşüyorsun gibi bir durum var. Ama ben kendi akıl sağlığım için bunu yapıyorum. Bu bir strateji değil. Böyle mutluyum, böyle kafam daha rahat. Paylaşım çok fazla yapmıyorum.”

‘AYNADA KENDİME BAKAMIYORDUM’

Rol aldığı “Taşacak Bu Deniz”in çekimleri için bir süredir Trabzon’da yaşayan oyuncu, “Benim proteine ihtiyacım varmış meğerse. Ben 3 senedir kilo almaya çalışıyordum. 45 kiloya kadar düştüm en son. Korkunç durumdaydım. Aynada kendime bakamıyordum yani. Ve yiyorum ediyorum. Yok olmuyor. Alamıyorum. 5 kilo aldım gittiğimden beri. Çok mutluyum. Benim ihtiyacım olan proteinmiş ama kaliteli proteinmiş herhalde. Yani orada yediğim şeylerin tadını burada bulmak çok zor” diye konuştu.

KAVGA İLİŞKİYE HEYECAN KATAR

Deniz Baysal, eşi Barış Yurtcu ile zaman zaman tatlı şekilde kavga ettiklerini söyledi: “Kavga mı ediyoruz arada canım. E çok normal. Olmalı da zaten öbür türlü sıkıcı. Yani o öyle öbür türlü ilişki olmaz ki yani. Ama işte kavganın şekli önemli. Öyle vurup kırma, dökme bilmem ne değil de hani tatlı tatlı kavga etme. Güzel heyecan katar. İyidir.”

Single çıkarmayı düşünüyorum

Müzisyen eşi Barış Yurtcu ile “Hastayım Sana” şarkısında düet yapan Deniz Baysal müzik çalışmalarına devam etmek istediğini söyledi: “Yeni şarkılara açığım. Single çıkarmayı da düşünüyorum. Artık kapatmıyorum kendimi. Bizim dizinin jeneriğik şarkısını da ben söylüyorum.”