×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Oyuncu dayanışması: Ayağına taş değmesin!

Güncelleme Tarihi:

#Laetitia Casta#Marion Cotillard#Cannes Film Festivali
Oyuncu dayanışması: Ayağına taş değmesin
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 14:46

Bu yıl 79'uncu kez düzenlenen Cannes Film Festivali devam ediyor... Festivalde özellikle büyük ödül Altın Palmiye için yarışan filmler bir yana kırmızı halıda da ayrı bir şenlik yaşanıyor.

Haberin Devamı

unun son örneklerinden biri de bir zamanlar Fransa'nın sembolü olarak nitelendirilen model ve oyuncu Laetitia Casta ile  Vincent Macaigna sergiledi.

İkili, Karma adlı filmin galasında kırmızı halıda "şenlikli" görüntüler ortaya koydu.

Oyuncu dayanışması: Ayağına taş değmesin

Macaigna ile 48 yaşındaki Casta bir ara dans figürleri yaptı. Sonra da Vincent Macaigna, Laetitia Casta'yı kucağına alıp merdivenleri o şekilde çıktı.

Oyuncu dayanışması: Ayağına taş değmesin

İkilinin neşeli anları da objektiflere böyle yansıdı. Laetitia Casta tüm o kırmızı halı gösterisi boyunca gülücüklerini de yüzünden eksik etmedi.

Haberin Devamı

Oyuncu dayanışması: Ayağına taş değmesin

Aslına bakılırsa Casta ile Macaigne, bu gösteriyle filmin yıldızlarından da rol çalmış oldu. Çünkü sonuç olarak ikisi de o gün gösterimi yapılan filmde rol almıyordu. 

Filmin galasına damgasını vuran Laetitia Casta ilk gençlik yıllarında plajda kumdan kaleler yaparken keşfedildi.

Gözden KaçmasınSadece dizi değil çorap reklamlarının da yıldızıydı: Evlat hasretiyle geçen yıllar onu yordu: Hayat Ağacının yaprakları dökülmüşSadece dizi değil çorap reklamlarının da yıldızıydı: Evlat hasretiyle geçen yıllar onu yordu: Hayat Ağacı'nın yaprakları dökülmüş!Haberi görüntüle

Oyuncu dayanışması: Ayağına taş değmesin

O sırada bir model ajanının dikkatini çeken yıldız, kısa sürede moda dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Kariyerinin en parlak döneminde Fransa'nın sembolü olarak nitelendirilen Casta, daha sonra oyunculuğa da adım attı.

Oyuncu dayanışması: Ayağına taş değmesin

Başta Fransız yönetmenler olmak üzere Avrupa sinemasının önde gelen yönetmenlerinin filmlerinde kamera karşısına geçti.

Laetitia Casta, Fransız fotoğrafçı Stéphane Sednaoui ile ilişkisinden ilk çocuğu Sahteene'i dünyaya getirdi. Sonra uzun yıllar İtalyan oyuncu Stefano Accorsi ile birlikte oldu. Casta'nın bu birliktelikten de iki çocuğu oldu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınEkranın selvi boylu yakışıklısı çöktü, gitti: Ne zalimmiş geçen yıllar... Yürüteçten tekerlerli sandalyeyeEkranın selvi boylu yakışıklısı çöktü, gitti: Ne zalimmiş geçen yıllar... Yürüteçten tekerlerli sandalyeyeHaberi görüntüle

Oyuncu dayanışması: Ayağına taş değmesin

Laetitia Casta, 2017 yılından bu yana Fransız oyuncu Louis Garrel ile birlikte.

Bu dans gösterisiyle bu yıl ki Cannes Film Festivali'nin en renkli galalarından birine ev sahipliği yapan Karma filmine gelirsek.

Bir süre önce evliliklerini bitiren Guillaume Canet ile Marion Cotillard'nın birlikte çalıştığı Karma, Kuzey İspanya'daki bir köyde karanlık geçmişini gizleyerek yeni bir hayat kurmaya çalışan Jeanne'nin, 6 yaşındaki vaftiz oğlunun gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla baş şüpheli konumuna düşmesini konu alıyor.

Gözden KaçmasınGörüntüsü için yıllarca kendine işkence etti: Her türlü bedel kabulümdür... Yeter ki gençliğim hiç bitmesinGörüntüsü için yıllarca kendine işkence etti: Her türlü bedel kabulümdür... Yeter ki gençliğim hiç bitmesin!Haberi görüntüle

Oyuncu dayanışması: Ayağına taş değmesin


Filmin senaryosunda da Canet'nin imzası var. Karma'da Marion Cotillard'ın yanı sıra Denis Ménochet, Leonardo Sbaraglia rol alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Laetitia Casta#Marion Cotillard#Cannes Film Festivali

BAKMADAN GEÇME!