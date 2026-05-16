Oyuncu dayanışması: Ayağına taş değmesin!

unun son örneklerinden biri de bir zamanlar Fransa'nın sembolü olarak nitelendirilen model ve oyuncu Laetitia Casta ile Vincent Macaigna sergiledi.

İkili, Karma adlı filmin galasında kırmızı halıda "şenlikli" görüntüler ortaya koydu.

Macaigna ile 48 yaşındaki Casta bir ara dans figürleri yaptı. Sonra da Vincent Macaigna, Laetitia Casta'yı kucağına alıp merdivenleri o şekilde çıktı.

İkilinin neşeli anları da objektiflere böyle yansıdı. Laetitia Casta tüm o kırmızı halı gösterisi boyunca gülücüklerini de yüzünden eksik etmedi.

Aslına bakılırsa Casta ile Macaigne, bu gösteriyle filmin yıldızlarından da rol çalmış oldu. Çünkü sonuç olarak ikisi de o gün gösterimi yapılan filmde rol almıyordu.

Filmin galasına damgasını vuran Laetitia Casta ilk gençlik yıllarında plajda kumdan kaleler yaparken keşfedildi.

O sırada bir model ajanının dikkatini çeken yıldız, kısa sürede moda dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Kariyerinin en parlak döneminde Fransa'nın sembolü olarak nitelendirilen Casta, daha sonra oyunculuğa da adım attı.

Başta Fransız yönetmenler olmak üzere Avrupa sinemasının önde gelen yönetmenlerinin filmlerinde kamera karşısına geçti.

Laetitia Casta, Fransız fotoğrafçı Stéphane Sednaoui ile ilişkisinden ilk çocuğu Sahteene'i dünyaya getirdi. Sonra uzun yıllar İtalyan oyuncu Stefano Accorsi ile birlikte oldu. Casta'nın bu birliktelikten de iki çocuğu oldu.

Laetitia Casta, 2017 yılından bu yana Fransız oyuncu Louis Garrel ile birlikte.

Bu dans gösterisiyle bu yıl ki Cannes Film Festivali'nin en renkli galalarından birine ev sahipliği yapan Karma filmine gelirsek.

Bir süre önce evliliklerini bitiren Guillaume Canet ile Marion Cotillard'nın birlikte çalıştığı Karma, Kuzey İspanya'daki bir köyde karanlık geçmişini gizleyerek yeni bir hayat kurmaya çalışan Jeanne'nin, 6 yaşındaki vaftiz oğlunun gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla baş şüpheli konumuna düşmesini konu alıyor.