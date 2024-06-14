Oyuncu çiftin büyük mutluluğu... Ege liseyi bitirdi!

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Bir ömür unutmayacağım

Ahu ve Suat Sungur’un oğlu Ege liseden mezun oldu. Ahu Sungur, mezuniyet töreninden ailecek verdikleri eğlenceli pozları ve oğlu ile vals yaptığı anları beğeniye sundu. Sungur ayrıca duygusal bir not da yazdı:

“Doğduğun gün, dün gibi aklımda… Lise mezuniyetinde seninle vals yapmak. Bir ömür yüreğimin en güzel yerinde saklayacağım bu 2 dakikayı. Tekrar tekrar hatırlayacağım. Seni o kadar çok seviyorum ki… Sen benim her şeyimsin… yaşama sebebimsin. Ben ve baban her zaman senin yanında olacağız.”

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Yolun açık olsun

Bülent ve Selvi Serttaş’ın oğlu Bahadır liseden mezun oldu. Bülent Serttaş, oğlunun bu mutlu gününden anlarını da sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Oğlum hayatın boyunca insana ve doğaya saygıyı unutma. Yolun, şansın, bahtın açık olsun.”

Yeni başlangıçlara

Emine Ün’ün Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay, liseden mezun oldu. Büyük heyecan yaşayan Emine Ün yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Seninle gurur duyuyorum benim canım kızım. Seni çok seviyorum. Yeni başlangıçlarda, tüm güzellikler tüm iyilikler seninle olsun, yolun ve şansın hayat boyu açık olsun.”

Gururlarım benim

Demet Şener’in İbrahim Kutluay’la evliliğinden olan kızı İrem, liseden mezun oldu. Eski eşler mezuniyet töreninde bir araya geldi. Şener ise oğlu Ömer ve kızı ile pozlarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Gururlarım benim.”

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Teşekkür ederim oğlum

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan’ın oğulları Atlas, liseden mezun oldu. Bütün aile Atlas’ın bu özel gününde hazır bulundu. Ünlü şarkıcı yaşadığı gururu şu sözlerle anlattı: “Mezun oldu Atlas’ım… Kep attı! Okulumuz, yıllarımız, öğretmenlerimiz, anılarımız, sınavlar, ödevler, revir günleri, karneler ve mezuniyet. Hem de müthiş bir not ortalamasıyla... Teşekkür ederim değerli oğlum. Bana, anneme, bize bu tarifsiz gururu yaşattın. İki sene sonra Ares ve Güney’imin mezuniyetine kadar, ben bu rüyanın etkisinden çıkmam.”