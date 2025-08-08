Oyuncu Burak Çelik baba oldu! 'Hayatımın en güzel günü'

Haberin Devamı

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde "Kaan" karakterine hayat veren Burak Çelik, 2024 yılının son ayında Ece Bayrak ile nikah masasına oturdu.

Karadağ'da dünyaevine giren ünlü çiftten nikahtan birkaç ay sonra bebek müjdesi geldi.

Baba olacağını "En güzel sürpriz" notuyla duyuran ünlü oyuncunun bir oğlu olacağı ortaya çıktı.

Heyecanları günden güne büyüyen Burak Çelik ile eşinden müjdeli haber geldi.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Hayatımın en güzel günü! Hoş geldin oğlum' ifadelerine yer verdi.

Ece Çelik ile Burak Çelik, bebeklerine "Kaan Aslan" adını koydu.

Mutlu çift doğum hediye süsünde aslan figürüne yer verdi.

ÜNLÜ ANNE BABALARIN 'ÜNSÜZ' ÇOCUKLARI

Sinema, televizyon, müzik ve sahne dünyasının bazı ünlülerinin çocukları da en az onlar kadar ünlü. Onların da attığı her adım takip ediliyor. Ama öyle ünlüler var ki onlar çocuklarını kameralardan, objektiflerden saklıyor. İşte ünlüler ve onların tanınmayan çocukları...

Bu fotoğraf ilk anımız… 18’ine 5 kala!

Tiyatro sanatçısı ve oyuncusu Sevinç Erbulak, anne olmanın nasıl bir duygu olduğunu, kızı Kavin’in yeni yaşında anlattı. Kızıyla geçirdikleri özel anları paylaşan oyuncu duygularını tüm içtenliğiyle dile getirdi.

Oyuncu Sevinç Erbulak kızının yeni yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından fotoğraf albümü paylaşan Erbulak altına şu notu düştü;

"Sana bir şey anlatmak istiyorum Kavin'im.

Seni kucağıma verdikleri andan itibaren hayatım çok net bir şekilde (o andan itibaren) değişti, bunu biliyorsun.

Bak şu bulduğum fotoğraf, işte o ilk anımız bu, ilk fotoğrafımız. Uyuyan pembe bir kedi yavrusu gibi gelmiştin odaya, ben de ne yapacağını bilmeyen bir anneydim en fazla, çok mutlu, çok şaşkın biraz da endişeli bir anne, böyle bir his kalmış aklımda.

Sonra bir ara seni koluma yatırmışım, birlikte ilk uykumuza dalmışız sanki. O gece çok güzel uyumuştuk.

Sonra o kadar çok uyuduk ki birlikte, birkaç sene sonra anne terletme beni odana git artık dediğinde kalbime ağrı girmişti ama haklıydın kızım.

Kız çocukları genellikle hep haklıdır, dünyanın en tatlı kanunlarından biri bu.

Sana anlatacağım şey bu değildi, buraya nereden nasıl geldim bilmiyorum.

Üçüncü fotoğraf herhangi bir gün metroda çekilmiş. O anı, o günü hatırlamamız için özel bir nedenimiz yok. Buna rağmen o fotoğrafı gördüğüm an vagondaki aşırı gürültü, metronun kokusu ve rayların aşırı yüksek sesi doldurdu odayı.

Önündeki şahane hayatını hep böyle geçirmeni istiyorum bir tanem, mutlu olduğun anların farkına varmadan, mutluluğunu hep sonradan hatırlayarak yaşa lütfen, böyle yaşa ki o sırada ne kadar mutlu olduğunu düşünmeye vaktin olmasın. Sen, sadece yaşa.

Bütün güzellikler gelsin bulsun seni.

Sonra bu geceki ben gibi, alelade günlerden birinde çekilmiş tamamen unuttuğun bir fotoğrafa bakarken o günün ne kadar güzel bir gün olduğunu 'dan' diye hatırla.

Yaşam tam da böyle içinden geçmemiz gereken, hafif, inceliklerle dolu, kabalıkları asla görmezden gelemeyeceğimiz ama onlarla baş edebileceğimiz bir masal.

Sadece sonu değil çevirdiğin her sayfanın sonu iyi bitsin.

18’ine 5 kala, böyleyim işte.”

15 sanki yeni 18 gibi...

Çağla Şıkel'in Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey, 15 yaşına bastı. Şıkel, oğlunun yeni yaşı sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla kutladı.

Ünlü manken Çağla Şıkel ile oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, 2008 yılında evlenmişti.

Ünlü çiftin bu evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya gelmişti.

2015 yılında anlaşmalı olarak boşanan çiftin dostlukları devam etti.

Çocuklarıyla mutlu bir hayat süren Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından oğlunun yeni yaşını kutladı.

Duygusal bir yazı kaleme alan ünlü manken paylaştığı fotoğrafların altına şu notu düştü;

Doğduğun gün kutlu olsun oğlum...Hayat sana hep hayal ettiğin gibi, mucizeleriyle gelsin.

Ve sana teşekkür ederim bana anneliğimi böylesine iliklerime kadar tutkulu ve unutulmaz yaşattığın için...

15 sanki yeni 18 gibi... Benimlesin aynı çatı altındayız ama biliyorum hissediyorum dokunsam uyanacağım rüyadan gibi...

Ah Kuzey seni izlemek o kadar güzel ki oğlum…

O kadar gururlu ve mutluyum ki yazacak kelime bulamıyorum…

Gözümden akıyor şimdi sana olan sevgim, damlaya damlaya göller, denizler okyanuslarımsın benim sonsuz denizim…

Sen dalgalan ben durulurum.

Senin sakinliğine dalga olurum...

Elini uzattığın, gözünü devirdiğin her yerdeyim oğlum…

İyi günde, çok da iyi olmayan günlerde, hayatın gerçeklerinde…

Yağmurunda, çamurunda, esip gürlediğinde güneş olup açtığında...

Senin için gökyüzü olurum ben...

Sen yeter ki iyi ol, sağlıklı ol, mutlu ol.

Çok ama çok seviyorum seni, Şimdi…

Ve son nefesime kadar…

19 OLDULAR BİN ŞÜKÜR

Oyuncu İnci Türkay'ın Ahmet Eroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali 19 yaşına bastı. Türkay, oğlu Ali ile yakın arkadaşı Sinan Halefoğlu'nun birlikte çekilmiş çocukluk fotoğraflarını paylaştı ve iki gencin doğum gününü kutladı.

İnci Türkay fotoğrafın altına "19 oldular bin şükür" notunu düştü.

O ARTIK 24

Ünlü sanatçı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı 24 yaşına bastı.

Nilüfer, kızının doğum gününü sosyal medya paylaşımı ile kutladı:

"Bugün 22 Temmuz. Benim kızımın doğum günü. Yıllar su gibi aktı geçti şimdi tam 24 yaşında genç bir hanım. Ne mutlu bana… Hayat sana teşekkür ederim"

RÜZGAR DELİKANLI OLDU

SEMA Şimşek, Burak Hakkı ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Rüzgar’la fotoğrafını Instagram sayfasının Hikâye bölümünde paylaştı.

15 yaşındaki Rüzgar’ın annesinin boyunu geçmesi dikkat çekti. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Sema Şimşek ve oğlunun fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu.

BABASININ KOPYASI

Tolga Çevik, 19 yıl önce Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Yılmaz ile evlenmiş mutlu çift 2005’teu Tan'ı 2006’da da kızı Tuna'yı kucağına almıştı.

Oğlu ve kızıyla renkli karelerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Çevik, kızı Tuna ile bir filmin özel gösterimine katıldı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan baba-kıza çevredekilerin ilgisi büyük oldu.

17 yaşındaki Tuna ile bir film hazırlığında olduğunu söyleyen Çevik, “Çocuklar 'güzel bir şey yaptı' diye bekliyorum. Eğlenmeye geldik. İnşallah bu sıkıntılı dönemde izleyenlere neşe gelir. Biz de dünya turnesindeydik. Bitirdik, yeni döndüm. Biraz çiçekler açsın, filmimizi çekmeye başlayacağız. Senaryo hazır zaten. Baba-kız beraber oynayacağız.” dedi.

17 yaşındaki Tuna'nın babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

'KEPÇE ÇIKMIŞSIN ANNEM AMA BEN EN İYİ BUNLARDA ÇIKMIŞIM"

Oyuncu Seda Güven 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturmuş, 2020 yılında oğlu Yiğit Ali'yi dünyaya getirmişti. Ünlü oyuncu 21 Ağustos'ta da kızını kucağına aldı. Hamilelik sürecini sevenleriyle paylaşan Güven, kızıyla çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından 'Kepçe çıkmışsın annem ama ne yapayım ben, en iyi bunlarda çıkmışım.' mesajıyla yayınladı.

Anne kızın fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi gördü.

BEREN TAN BÜYÜDÜ!

Ünlü model Ebru Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars Tan, geçtiğimiz yıl nisan ayında uzun süre mücadele ettiği lenfomaya yenilerek hayatını kaybetmişti. Şallı 'büyük oğlum için güçlü olmak zorundayım' demişti.

Her fırsatta oğlu Pars'ı anan Ebru Şallı zor günleri oğlu Beren Tan'ın desteğiyle atlatmaya çalışıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla hayatından kesitleri aktaran Ebru Şallı, son olarak oğlu Beren Tan ile çektirdiği tatil pozlarını yayınladı.

18 yaşındaki Beren Tan ise yakışıklılığı ve kaslı görüntüsüyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Anne-oğlu görenler 'abla-kardeş' benzetmesi yaptı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

DURU ANNESİNİN KOPYASI OLDU

Emine Ün, Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay büyüdü annesinin kopyası oldu!

Bir dönem ekranların aranılan ismi Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı 'Canısı' filmi ile hafızalara kazınmıştı.

Emine Ün son olarak kızı Duru ile çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından 'Öyle de güzel böyle de güzeldir benim kızım' notuyla paylaştı.

Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay'ın yaş aldıkça annesine daha da benzemesi dikkat çekti. Duru’nun son halini görenler ‘Annesinin kopyası, sanki abla-kardeş’ yorumunda bulundu.

'KIZIM BENİM GÖZÜMDE HEP BÖYLE'

Sadettin Saran kızı Lal Saran'ın doğum gününü kutladı. 25. yaşına basan kızının çocukluk fotoğrafını paylaşan Saran altına, 'Kızım benim gözümde hep böyle… İyi ki doğdun kızım…' notunu düştü.

Baba-kızın fotoğrafına ilgi büyük oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcı fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Sadettin Saran, genç bir kadınla el ele objektife yansıdı. İkiliyi görenler sevgili olduklarını düşündü. Oysa Saran’ın yanındaki kadın, 25 yaşındaki kızı Lal’den başkası değildi.

İrem 16 oldu! 'İlk göz ağrım iyi ki doğdun!'

Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem 16 yaşına bastı. Şener, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

"Güzel kızım, ilk göz ağrım, hayat arkadaşım, sırdaşım, akıl danıştığım... Doğum günün kutlu olsun İrem'im. Senin gibi bir kızım olduğu için gurur duyuyorum. Yaptığın her şeyde, seçtiğin tüm yollarda nefesim yettiği kadar yanındayım. Seni çok, çok, çok, çok, çok, çok, çok seviyorum..."

İYİ Kİ DOĞDUN AYŞE

Gündüz kuşağı programı sunucusu Esra Ceyhan, 1992 yılında Barbaros Ceyhan ile evlenmiş, 2009 yılında boşanmıştı. Çiftin kızları Ayşe 16 yaşına bastı. Ceyhan, kutlama fotoğrafını "Ayşe'm" notuyla Instagram'da paylaştı.

Esra Ceyhan, doğum günü mesajları için de teşekkür etti:

"Canım yavrum Ayşe’min doğum günü için yolladığınız iyi dileklerinize, dualarınıza, sarf ettiğiniz olağanüstü sıcak sevgi sözcüklerinize, tebriklerinize, temennilerinize ve varlığınıza şükran ve şükür dolu teşekkürlerimi sunuyorum"

ANNESİNE BENZİYOR

Bennu Yıldırımlar, Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

23 yaşındaki Ada'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı...

MEĞER OĞLU VARMIŞ!

Mehmet Esen’in Faruk adında bir oğlu olduğu ortaya çıktı.

Almanya’da yaşadığı dönemde evlendiği Alman doktorla bir çocuk sahibi olduklarını söyleyen Esen, oğluyla tatil dönüşü görüntülendi.

BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ

Oyuncu Ozan Çobanoğlu, 2016 yılında sunucu Ezgi Sertel ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl da çiftin ikiz çocukları Mert ve Tibet dünyaya gelmişti. Sosyal medyada hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan çiftten Ozan Çobanoğlu, ikizlerin doğumuyla babalık sevincini ikinci kez yaşadı.

Ünlü oyuncunun ilk evliliğinden Doruk adında bir oğlu daha var! Ozan Çobanoğlu, oğlu ile fotoğrafını ""Boynuz kulağı geçermiş :) 1.86 boy :) " notu ile Instagram'da paylaştı... Ozan Çobanoğlu'nun boyu 1.78...

ARTİSTİK POZLAR

Sayısız yapımda rol alan ünlü oyuncu Necmi Yapıcı, oğlu Emre ile fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.





Yapıcı'nın "Baba oğul bitakım artistik pozlar verdik" notuyla paylaştığı fotoğrafa beğeni yaptı.

AİLE MESLEĞİNİ SEÇTİ



Tatbikat Sahnesi’nın kurucuları ünlü oyuncular Erdal Beşikçioğlu-Elvin Beşikçioğlu çiftinin kızları Derin Beşikçioğlu da oyunculuğu seçti.

Çocukluğu anne babasının yanında tiyatro kulislerinde geçen, Derin Beşikçioğlu, oyunculuğu seçmesiyle ilgili şunları söylüyor:

‘Ailemin payı büyük. Annemi ve babamı küçüklüğümden beri hem sahnede kamera arkasında gözlemliyorum. Lisede tiyatro topluluklarıyla yıl sonu gösterilerine çıktım. 12 yıl bale eğitimi aldım. Hem balede hem tiyatroda birçok sahne deneyimim oldu. Yine lisede kendi yazdığım, çektiğim ve oynadığım kısa filmim Avrupa genelinde bir yarışmaya gitmeye hak kazandı. Hem sahnenin hem kamera önünün büyüsüne kapılmıştım. Hobi olarak kalmasını istemedim.’

BÜYÜDÜ, EVLENİYOR

Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile yaptığı evlilikten Savaş Zafer adında bir oğlu var.

Eşini genç yaşta yitiren Savaş oğluna hem annelik hem babalık yaptı. Savaş Zafer geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturdu.

VEDALARI ÇOK KONUŞULDU

Talat Bulut'un Pınar Afşar ile evliliğinden Hazal adlı bir kızı var.

Talat Bulut'un kızını eğitim için yurtdışına gönderirken çektiği veda videosu çok konuşulmuştu