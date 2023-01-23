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Oyuncu Berat Efe Parlar'ın büyük acısı! 'Canım annemi kaybettik'

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#Berat Efe Parlar#Dilek Parlar#Berat Efe
Oyuncu Berat Efe Parların büyük acısı Canım annemi kaybettik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 07:45

Genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın annesi Dilek Parlar vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Parlar'a dostları destek oldu.

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Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar annesinin vefatıyla yıkıldı.

Sosyal medya hesabından annesinin vefat ettiğini duyuran Parlar, 'Canım annemi kaybettik! Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.' ifadelerini kullandı.

Oyuncu Berat Efe Parların büyük acısı Canım annemi kaybettik

Dilek Parlar uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

İftarlık Gazoz filminde canlandırdığı 'Adem' rolü ile dikkatleri üzerine çeken Berat Efe Parlar, annesinin rahatsızlandığını film setinde öğrendiğini söylemişti:

Oyuncu Berat Efe Parların büyük acısı Canım annemi kaybettik

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"İftarlık Gazoz filmi zamanında annemin hastalığı başlamıştı, onu düşündüm. Babam annemin yanına İstanbul'a gelmek zorundaydı orada oyuncu koçumla birlikte kaldım. Biraz annemi düşündüm, biraz o zamanı düşündüm ağladım... Babam şeker hastası. Annemden sonra babam da hastalandı. Atakları oluyor. Tek çocuğum, kardeşim yok."

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#Berat Efe Parlar #Dilek Parlar#Berat Efe

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