Oyuna 'Güneş' doğuyor... Hande Doğandemir 'Taş Kağıt Makas'ta

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USTA İSİMLER



Yapımcılığını MF Yapım’ın, yönetmenliğini Volkan Keskin’in üstlendiği, senaryosunu ise Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’nun oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Selim Galip ve Atsız Karaduman gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.

YENİDEN TV SEYİRCİSİNİN KARŞISINDA



İkinci sezon çekimleri çok yakında başlayacak olan diziden sürpriz bir haber geldi. Güzel oyuncu Hande Doğandemir, dizinin kadrosuna katıldı. Avukat Güneş, rolüne hayat verecek olan Doğandemir, uzun bir aradan sonra televizyon seyircisinin karşısına çıkmış olacak.

HER ÇARŞAMBA KANAL D’DE



Hatırlamakla unutmak arasındaki dengeyi adaletin terazisinde tartan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” yeni sezonda da her çarşamba Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.