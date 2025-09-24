YarÄ± Ã§Ä±plak gezdi ama yine de filmini kimse izlemedi... Bir yÄ±ldÄ±z giÅŸede bÃ¶yle Ã§Ã¶ktÃ¼

Haberin DevamÄ±

Robbie'nin, kocasÄ± Tom Ackerley ile ilk bebeklerine kavuÅŸtuktan sonra Ã§ektiÄŸi ilk film olan A Big Bold Beautiful Journey, giÅŸede bÃ¼yÃ¼k bir Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸ yaÅŸadÄ±.

Robbie'nin, baÅŸrolÃ¼nÃ¼ Colin Farrell ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± film, eleÅŸtirmenlerden de karÄ±ÅŸÄ±k yorumlar almÄ±ÅŸtÄ±. BazÄ±larÄ± filmi beÄŸenirken bazÄ±larÄ± da Ã§ok iyi bulmadÄ±klarÄ±nÄ± beyan etmiÅŸti.

Filmle ilgili en Ã§arpÄ±cÄ± ayrÄ±ntÄ± ise Margot Robbie'nin Londra galasÄ±nda giydiÄŸi kÄ±yafet oldu. Neredeyse tamamÄ± ÅŸeffaf olan bu elbise sayesinde hem film hem de Robbie Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu.

Yine de gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu durum Ã§ok da iÅŸe yaramadÄ±.

A Big Bold Beautiful Journey adlÄ± film, Ä°ngiltere'de aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ haftasÄ±nda sadece 532 bin sterlin giÅŸe hasÄ±latÄ± elde etti... Bu arada filmin maliyetinin 33 milyon sterlin olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

BÃ¶ylece iddialÄ± galalarÄ±yla dikkat Ã§eken film, en Ã§ok izlenenler listesinde ilk beÅŸe giremedi.

Margot Robbie ile Colin Farrell'Ä±n filmi, bir hafta boyunca sinema baÅŸÄ±na 820 sterlin hasÄ±lat elde etti. Bu da bÃ¼tÃ¼n hafta boyu hesabÄ±na gÃ¶re 649 salonda 100 koltuÄŸa denk geliyor.

Ä°ÅŸin aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Margot Robbie, 2023'ten bu yana kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi bu ilk film iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã§aba harcadÄ±. GalalarÄ±nda da dikkat Ã§ekip filme ilgiyi artÄ±rmak iÃ§in elinden geleni yaptÄ±.

Londra'da kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±karken giydiÄŸi o yarÄ± ÅŸeffaf elbise de bunun bir parÃ§asÄ±ydÄ± zaten.

Ama daha o zaman Robbie, bu giyim seÃ§imi yÃ¼zÃ¼nden sosyal medyada epey aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler almÄ±ÅŸtÄ±.

Robbie'nin; baÅŸrollerini Colin Farrell, Phoebe Waller Bridge, Calahan Skogman ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± filmin Londra galasÄ± geÃ§tiÄŸimiz 11 EylÃ¼l'de yapÄ±ldÄ±...

Senaryo yazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Seth Reiss'in, yÃ¶netmenliÄŸini de Kogonada'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± filmin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda en Ã§ok dikkat Ã§eken kiÅŸi ise Margot Robbie oldu...

KIRMIZI HALI KIYAFETÄ° TARTIÅžMA KONUSU OLDU

Bunun nedeni de Ã¼zerindeki "yarÄ±dan fazla" ÅŸeffaf kÄ±yafet oldu.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa 35 yaÅŸÄ±ndaki Margot Robbie'nin Ã¼zerindeki elbise Ã¼nlÃ¼ moda markasÄ± Armani'nin imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yordu. YarÄ± ÅŸeffaf elbisenin kritik bÃ¶lÃ¼mleri de kristallerle ve pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± pullarla sÃ¼slÃ¼ydÃ¼.

SaÃ§larÄ±nÄ± arkasÄ±nda basit bir topuz yapan Margot Robbie sadece bir Ã§ift kÃ¼pe takarak elbisenin pÄ±rÄ±ltÄ±sÄ±nÄ± daha fazla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

2016 yÄ±lÄ±ndan bu yana Tom Ackerley ile evli olan Margot Robbie, geÃ§en yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda anne olmuÅŸtu...

ÃœnlÃ¼ oyuncunun bu kadar kÄ±sa zamanda eski formuna kavuÅŸmasÄ± hatta eskisinden daha iyi gÃ¶rÃ¼nmesi galanÄ±n en Ã§ok konuÅŸuyan perde arkasÄ± konusuydu.

Daha da Ã¶tesinde Robbie, giydiÄŸi iddialÄ± elbiseyi de gayet iyi taÅŸÄ±yordu. Ama kÄ±yafetinin fazla ÅŸeffaf olmasÄ± sosyal medyada tartÄ±ÅŸma konusu oldu..





YARI ÅžEFFAF ELBÄ°SE SOSYAL MEDYAYI Ä°KÄ°YE BÃ–LDÃœ

Ã–ncelikle ÅŸunu sÃ¶yleyelim birÃ§ok kiÅŸi Robbie'nin elbiseyi kendine yakÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§ok gÃ¼zel taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Buna baÄŸlÄ± olarak da gÃ¼zel oyuncunun formuna Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±.

Ama diÄŸer yandan bundan daha fazla da eleÅŸtiri aldÄ±.

BazÄ± kiÅŸiler bu elbiseyi giymekteki tek amacÄ±nÄ±n dikkat Ã§ekmek olduÄŸunu savundu... Bu gruptakiler "Onun gibi saygÄ±n, Ã¼nlÃ¼ ve baÅŸarÄ±lÄ± bir oyuncunun bÃ¶yle giyinmesine gerek yok" yorumunu yaptÄ±.

Bu gruptakilerden bazÄ±larÄ± "Ertesi gÃ¼n gazete manÅŸetlerine Ã§Ä±kmak iÃ§in bÃ¶yle giyinmesi gereksiz" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.





'KADINLAR BUNU NÄ°YE YAPAR, ANLAMIYORUM'

Bir yorumcu ise "AslÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya tamamen Ã§Ä±plak da Ã§Ä±kabilirdi. KadÄ±nlarÄ±n dikkat Ã§ekmek iÃ§in neden bÃ¶yle yollara yÃ¶neldiÄŸini anlamÄ±yorum" diye yazdÄ±.

BirÃ§ok kiÅŸi "Neden bÃ¶ylesine saygÄ±n bir oyuncu konuÅŸulmak iÃ§in kalÃ§asÄ±nÄ± sergiler ki... BaÅŸlÄ±klara Ã§Ä±kmaya ihtiyacÄ± yok... Sanki biraz kendine saygÄ±sÄ± olsaydÄ± daha iyi olurdu" dedi.

Margot Robbie bÃ¶ylesine iddialÄ± giyinirken rol arkadaÅŸÄ± Colin Farrell'Ä±n da "tam bir LondralÄ± gibi" giyinmesi de bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye tezat bulundu.

BazÄ± yorumcular da bu elbise yÃ¼zÃ¼nden kimsenin filmin adÄ±nÄ± bile hatÄ±rlamayacaÄŸÄ±nÄ±, Margot Robbie'nin bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Bunun yanÄ± sÄ±ra "Demek ki film Ã§ok kÃ¶tÃ¼... O yÃ¼zden dikkat Ã§ekmek iÃ§in bÃ¶yle giyindi" diyenler de Ã§Ä±ktÄ±.

Bu arada hemen belirtelim ki Margot Robbie, filmlerinin galalarÄ±nda dikkat Ã§ekecek ÅŸekilde giyinmek, aylarca konuÅŸulacak aÃ§Ä±klamalar yapmak konusunda usta.

Bundan Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce baÅŸrollerini Brad Pitt ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Babylon filminin galalarÄ±nda da bu kadar olmasa bile yine de giyimi kuÅŸamÄ±yla dikkat Ã§ekti Robbie.

Daha da Ã¶tesinde yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klama filmin haftalarca manÅŸetlerde kalmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Robbie, filmdeki rol arkadaÅŸÄ± Brad Pitt ile ilgili bir ayrÄ±ntÄ±yÄ± anlattÄ±.

AslÄ±nda senaryoda Pitt ile Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. ArdÄ±ndan da yÃ¶netmen Damien Chazalle'i ikna edip filme bÃ¶yle bir sahne eklettiÄŸini sÃ¶yledi.

Hemen ardÄ±ndan da ekledi: "Ä°nsan Brad Pitt ile Ã¶pÃ¼ÅŸme ÅŸansÄ±nÄ± her zaman bulamaz."

Margot Robbie'nin sÃ¶zleri bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸma konusu oldu olmasÄ±na ama film giÅŸede beklediÄŸi baÅŸarÄ±yÄ± elde edemedi.

Â