Ã–yle bir sarÄ±ldÄ± ki 88 yaÅŸÄ±ndaki misafirini neredeyse aÄŸlatÄ±yordu

Haberin DevamÄ±

SonuÃ§ olarak Galler Prensesi Catherine'in ya da halkÄ±n ve basÄ±nÄ±n asla vazgeÃ§mediÄŸi adÄ±yla Kate Middleton'Ä±n kesin olarak uymasÄ± gereken kurallar var.

Ã–yle her canÄ± istediÄŸinde, herkese iÃ§inden geldiÄŸi gibi sevgi gÃ¶steremez halkÄ±n arasÄ±nda. Ama arkadaÅŸÄ±nÄ±n bu sÃ¶ylediÄŸi, dÃ¼n gece dÃ¼zenlenen bir davette gerÃ§ekleÅŸti.

Bunun nasÄ±l olduÄŸuna gelirsek...

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã¶nde gelen Ã¼yeleri dÃ¼n kendileri iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olan bir etkinlikteydi.

2022 yÄ±lÄ±nda hayata veda eden KraliÃ§e 2. Elizabeth'in dÃ¼nyaya geliÅŸinin 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlandÄ±. Bunun iÃ§in de Buckingham SarayÄ±'nda bir davet verildi.

Haberin DevamÄ±

O davette, Kral Charles, KraliÃ§e Camilla, Galler Prensi William, Galler Prensesi Kate Middleton, Edinburgh DÃ¼kÃ¼ Edward ve karÄ±sÄ± Edinburgh DÃ¼ÅŸesi Sophie ev sahipliÄŸi yaptÄ±.

O davetin yÄ±ldÄ±zÄ± da yine Kate Middleton oldu. BaharÄ±n geliÅŸini Ã§aÄŸrÄ±ÅŸtÄ±ran eflatun elbisesini, bir zamanlar KraliÃ§e 2. Elizabeth'in boynunu sÃ¼sleyen Ã¼Ã§ sÄ±ra inci kolyeyle tamamlayan Kate Middleton, yÃ¼zÃ¼nden gÃ¼lÃ¼cÃ¼kleri de eksik etmedi.

Konuklarla tek tek ilgilenen Kate, onlarla kÄ±sa da olsa sÄ±cak sohbetler etti.

Ä°ÅŸte bu konuklar arasÄ±nda biri vardÄ± ki, Kate, yaÅŸlÄ± adamÄ±n Ã¶len karÄ±sÄ±nÄ±n vasiyetini yerine getirirken onu neredeyse aÄŸlatacaktÄ±.

Â

Galler Prensesi ile duygular anlar yaÅŸayan bu konuk 88 yaÅŸÄ±ndaki eski Metropolitan Polis Memuru Tony Gledhill oldu.

O sÄ±rada davette bulunan bir gazetecinin tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Gledhill, Kate ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda ona yakÄ±n zamanda hayata veda eden karÄ±sÄ±nÄ±n ona Ä±srarla "Buckingham'daki bir partiye katÄ±lmalÄ±sÄ±n" dedi.

Haberin DevamÄ±

Gledhill de dÃ¼n yapÄ±lan bu toplantÄ±ya katÄ±larak karÄ±sÄ±nÄ±n vasiyetini yerine getirmiÅŸ oldu bÃ¶ylece.

Bu Ã¶ykÃ¼yÃ¼ duyan Kate de yaÅŸlÄ± adama sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±ldÄ±. Onun bu yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± da Ã¶len karÄ±sÄ±nÄ±n yasÄ±nÄ± tutan eski polis memurunu duygulandÄ±rdÄ±.

Â

Elbette Gledhill'in, KraliÃ§e 2. Elizabeth'in 100'Ã¼ncÃ¼ doÄŸum gÃ¼nÃ¼ nedeniyle dÃ¼zenlenen bu etkinliÄŸe katÄ±lmasÄ± da nedensiz deÄŸildi.

Gledhill, 1966 yÄ±lÄ±nda, mesleÄŸini yaparken gÃ¶sterdiÄŸi cesaret nedeniyle George Cross madalyasÄ±na deÄŸer gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Bundan 60 yÄ±l Ã¶nce Tony Glyedhill ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± meslektaÅŸÄ± Terry McFall, bir sokakta, otomobilin iÃ§inde hÄ±zla ilerleyen ve etrafa ateÅŸ eden suÃ§lularÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Haberin DevamÄ±

KaÃ§an suÃ§lularÄ±n otomobili bir kamyona Ã§arpÄ±nca onlar da kendilerini kovalayan Gledhill ile McFall'a saldÄ±rdÄ±. O sÄ±rada iki genÃ§ polis olan Gledhill ile McFall, ekiplerin yardÄ±ma gelmesini beklemeden suÃ§lularÄ± durdurmayÄ± baÅŸardÄ±.

Bunun Ã¼zerine de madalya ile Ã¶dÃ¼llendirildiler.

Davette dikkat Ã§eken baÅŸka ayrÄ±ntÄ±lar da vardÄ±... Bunlardan biri de ailenin resmi sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan bir fotoÄŸrafla simgeleÅŸti zaten. O karede Prens William, Prenses Kate, Kral Charles'Ä±n kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi Prens Andrew ve karÄ±sÄ± DÃ¼ÅŸes Sophie yer alÄ±yordu. Ä°ki Ã§ift, "yeni muhteÅŸem dÃ¶rtlÃ¼" olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ± basÄ±n tarafÄ±ndan. Bir dÃ¶nem bu unvan, William ve Harry eÅŸleriyle birliktke etkinliklere katÄ±ldÄ±klarÄ±nda iki Ã§ift iÃ§in kullanÄ±lÄ±yordu.Â

Â

Haberin DevamÄ±