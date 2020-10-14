Öyle Bir Geçer Zaman ki tekrarları bitti mi, final mi yaptı?

İsmini Erkin Koray'ın unutulmaz parçasından alan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin tekrarları da ilgi görüyordu. Başrollerinde Erkan Petekkaya, Ayça BingölÜ, Wilma Elles, Meral Çetinkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli ve Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ekran macerasına kısa bir ara verdi.



Kanal D yayın akışında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi yerine Yeni Hayat’ın tekrarı yer alıyor. Üç sezon 120 bölüm süren Öyle Bir Geçer Zaman ki 15 Ekim Perşembe günü saat 16.15’te kaldığı yerden devam edecek.