Öykü Çelik kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte Survivor yarışmacısı hakkında bilgiler

Babası futbol antrenörü olan Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonludur.

Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde okurken geçirdiği talihsiz bir kaza ardından eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Vücudunda yanıklar oluşan Öykü Çelik, tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.



İlk oyunculuk deneyimini 'Selena' adlı diziyle yaşayan Öykü Çelik, bu dizide Eda karakterini canlandırdı.



Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi spor dallarıyla ilgilendi.



2014 yılında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile nikah masasına oturdu ancak çiftin evliliği bir yıl sürdü.