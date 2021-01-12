Öykü Çelik kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte Survivor yarışmacısı hakkında bilgiler
Survivor’ın ünlüler takımında yer alan isimlerden biri de oynadığı dizi projeleriyle tanınan Öykü Çelik oldu. Çeşitli ekran projelerinde yer alan Öykü Çelik, en son Diriliş Ertuğrul dizisinde Sırma Hatun karakterini canlandırmıştı. Peki, Öykü Çelik kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte Survivor yarışmacısı hakkında bilgiler…
Babası futbol antrenörü olan Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonludur.
Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde okurken geçirdiği talihsiz bir kaza ardından eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Vücudunda yanıklar oluşan Öykü Çelik, tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.
İlk oyunculuk deneyimini 'Selena' adlı diziyle yaşayan Öykü Çelik, bu dizide Eda karakterini canlandırdı.
Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi spor dallarıyla ilgilendi.
2014 yılında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile nikah masasına oturdu ancak çiftin evliliği bir yıl sürdü.
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