Oya Unustası: Oyunculuktan vazgeçmiştim

Oya Unustası: Oyunculuktan vazgeçmiştim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 09:17

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Güller ve Günahlar”da canlandırdığı ‘Berrak’ rolüyle adından söz ettiren Oya Unustası, kariyeriyle ilgili bir itirafta bulundu.

“Bambaşka Sohbetler” programına konuk olan Oya Unustası, “Masumiyet Müzesi” dizisi öncesinde, rol teklifleri gelmediği için büyük karamsarlığa kapıldığını ve mesleğini bırakmaya karar verdiğini açıkladı:

“Tamam ben vazgeçiyorum, demek ki olmayacak demeye başladım.”

“Tam vazgeçmeye yakın, ‘Masumiyet Müzesi’nin deneme çekimleri geldi ve inanılmaz bir şekilde hemen onaylandı.

Adeta sihirli bir değnek oldu” diyen Oya Unustası, “Masumiyet Müzesi”nin hemen ardından “Güller ve Günahlar”da
rol almaya başladığını dile getirdi.

