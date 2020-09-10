Outlander dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Outlander oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Outlander dizisi Birleşik Krallık yapımlı olan bir dizidir. Netflix platformunda yayınlanan Outlander dizisi aynı zamanda ödüle layık görülmüş olan bir dizidir. 2014'de izleyicinin karşısına çıkan Outlander dizisi Netflix platformunda izleyicinin karşısına çıkmaya devam etmektedir. Outlander dizisi İskoça, Çek Cumhuriyeti, İngiltere ve Güney Afrika'da çekimlerine devam etmektedir.

Outlander Dizisinin Konusu Nedir?

Clarie Randall bir savaş hemşiresidir. 1945 yılında yaşayan hemşire Clarie Randall birden gizemli bir yolculuk yapara ve 1743 yılına yolculuk yapar. Burada ise bir İskoç savaşçısı olan Jamie Fraser ile tanışır. Hemşire Clarie'nin kocası bir kötü askerdir. Bu kötü asker son derece acımasız olan Jonathan'dır. Jonathan saldırısından ise İskoç savaşçı olan Jamie Clarie'yi kurtarır. Clarie Jonathan saldırısından kurtulduktan sonra kocasının Frank'ın atalarından gelme olduğunu anlar.

Clarie daha sonra Leoch şatosuna gider. Burada ise şifacı olarak çalışmaya başlar. Fakat Clarie bu yolculuğu nasıl yaptığına anlam verememekte ve kendi zamanına dönmek istemektedir. Clarie ve İskoç savaşçı olan Jamie zamanla yakınlaşır ve birbirlerine aşık olurlar. Ardından evlenmeye karar verirler. Clarie İskoç savaşçı olan Jamie'ye aşık olmuştur fakat yine de kendi zamanında bir kocası olduğunu bilir ve ona ihanet ettiğini düşünür. 1945 yılında olan Frank ise artık karısından umudunu kesmektedir. Dizi İngilizce, İskoç İngilizcesi ile çekilmektedir.

Outlander Kaç Bölüm ve Kaç Sezon?

Outlander dizisi toplam 55 bölüm olup, 6 sezon çekilmiş bir dizidir.

Outlander Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler

1) Caitriona Balfe: Clarie Randall

2) Sam Heughan: Jamie Fraser

3) Duncan Lacroix: Murtagh Fraser

4) Tobias Menzies: Jack Randall

5) Grand O Rourke: Rupert MacKenzie

6) Graham McTavish: Dougal MacKenzie

7) Stephen Walters: Angus Mhor

8) Romann Berrux: Fergus

Outlander Yönetmeni Kimdir?

Outlander dizsinin yönetmeni Ronald D. Moore'dır. Dizinin görüntü yönetmeni ise Neville Kidd, David Higgs, Martin Fuher, Denis Crossan ve Stephen McNutt'tır.

Outlander Yapımcısı Kimdir?

Outlander dizisinin yapımcısı David Brown'dır. Dizinin yapım şirketi ise Sony Pictures Television'dır.

Outlander Senaristi Kimdir?

- Ronald D. Moore

- Tantoo Cardinal

- Maria Doyle Kennedy

- Toni Graphia

- Ira Steven Behr

- Bryan Larkin

- Shaina Fewell

- Joel David Moore

- Anne Kenney