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Oturduğu evin tapusu bile karısının üstüneymiş... 'Oğlumuz zengin tuzağına düştü!'

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#David Beckham#Victoria Beckham#Brooklyn Beckham
Oturduğu evin tapusu bile karısının üstüneymiş... Oğlumuz zengin tuzağına düştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 08:43

Victoria Adams ve David Beckham, daha flört ettikleri dönemlerden itibaren dünya kamuoyunun ilgi odağında... Bu durum evlenip de Beckham soyadı altında birleşmelerinden sonra daha da katlandı...

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Şöhretlerinin yanı sıra sahip oldukları büyük servetin de bu ilgide payı var elbette.

Yeri gelmişken hemen hatırlatalım Beckham çiftinin ortak serveti 670 milyon dolar civarında. Sadece İngiltere'de değil, ABD'de ve milyonluk evleri ve hatta bir yatları bile var.

Oturduğu evin tapusu bile karısının üstüneymiş... Oğlumuz zengin tuzağına düştü

DÜNÜRLERİYLE ARALARINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR
Ama bunca servetin çifte mutluluk getirip getirmediğini sorarsanız bunun yanıtı özellikle de son üç yıldır "hayır" olur.

Çünkü Beckham çifti, dört çocuklarının en büyüğü Brooklyn'i Nicola Peltz ile evlendirdikten sonra bir türlü gün yüzü görmedi. Hatta Brooklyn, kendi ailesine rest çekip karısına ve onun ailesine sığındı.

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İşte şimdi son iddialara göre Victoria ve David Beckham ile Nicola Peltz'in babası Nelson ve annesi Claudia arasında da sert rüzgarlar esiyor.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre Nicola'nın toplamda 1.6 milyar dolarlık bir serveti olan iş insanı babası Nelson Peltz, Beckham çiftini oğullarına yeterince bakmamakla suçladı...

Buradaki "bakmak" kelimesi elbette onların sözlüğünde "maddi destek olmak" anlamına geliyor.

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Oturduğu evin tapusu bile karısının üstüneymiş... Oğlumuz zengin tuzağına düştü

İddialara göre Nicola'nın babası,  ABD'li milyarder iş insanı Nelson Peltz, dünürleri olan Beckham çiftini Brooklyn'e yeterince maddi destek sağlamamakla suçladı. 

Oturduğu evin tapusu bile karısının üstüneymiş... Oğlumuz zengin tuzağına düştü

YAŞADIKLARI EVİN ASIL SAHİBİ KARISIYMIŞ
Bir süredir bilindiği gibi Brooklyn ile Nicola, evlendikten sonra birlikte yaşamak için Hollywood'da 11 milyon sterline bir malikane satın aldı.

Fakat söylenenlere göre konutun yasal sahibi Brooklyn değil, hatta genç adam eve ortak bile değil. Asıl sahibi olarak karısı Nicola görünüyor.

The Sun gazetesine göre Victoria ve David Beckham çifti, oğulları Brooklyn'in çok varlıklı olan Peltz ailesinin tuzağına düştüğünden endişe ediyor.

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Uzun süredir konuşulan başka bir ayrıntıya göre Peltz ailesi, iki gencin hayatını birleştirmesinden önce büyük servetlerini korumak için Brooklyn ile bir evlilik anlaşması imzaladı.

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Oturduğu evin tapusu bile karısının üstüneymiş... Oğlumuz zengin tuzağına düştü


ŞIMARTMADILAR AMA HEP DESTEK OLDULAR
The Sun gazetesine konuşan bir kaynak "Peltz ailesi, Beckham çiftinin oğullarına yeteri kadar para yardımı sağlamadığını düşünüyor" diye konuştu.

Aynı kaynak Victoria ve Daivd'in çalışan sınıftan gelen ailelerin çocukları olduğunu hatırlatarak "Elbette oğullarına bu evi satın almak için milyonlarca sterlin göndermeyeceklerdi" diye sürdürdü sözlerini.

The Sun gazetesine göre Beckham çifti, sahip oldukları büyük servete rağmen çocuklarının paranın değerini anlamaları için buna uygun şekilde yetiştirdi.

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Yani onları parasal açıdan hiç şımartmadı. Ama özellikle de Brooklyn ne zaman ihtiyaç duysa ona maddi anlamda destek oldular.

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Oturduğu evin tapusu bile karısının üstüneymiş... Oğlumuz zengin tuzağına düştü

EVİN PARASININ ÇOĞU NICOLA'NIN AİLESİNDEN GELDİ
Nicola'nın annesi ile babası Nelson ve Claudia ise tam tersine kızlarını gözlerinin bebeği olarak görüyor ve onun maddi sıkıntı çekmesini asla istemiyor.

Zaten konuşulanlara göre Brooklyn ile Nicola'nın evinin parası genç kadın için ayrılmış bir fondan geldi.

Bu fonun da Nicola'nın babası Nelson tarafından serbest bırakılması gerekiyordu. Sonuç olarak genç çift yaşadıkları eve bu şekilde sahip oldu.

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Oturduğu evin tapusu bile karısının üstüneymiş... Oğlumuz zengin tuzağına düştü

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MUTLULUK TABLOSU TARİHE KARIŞTI
Victoria ve David Beckham, büyük oğulları Brooklyn ve gelinleri Nicola ile küsmüş durumda...

Daha doğrusu Brooklyn, ailesinden yüz çevirdi. Hatta babasını 50'nci doğum gününde yalnız bıraktı... Sonrasında da ailesiyle iletişim kurmak istemediğini bile söyledi.

Konuşulanlara göre bir dönem kendi babası Ted ile uzun süre konuşmayan ancak o hastalanınca barışan David ise kendi oğluyla aynı durumu yaşamak istemiyor söylenenlere.

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#David Beckham#Victoria Beckham#Brooklyn Beckham

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