Gençliğinde hayat kadınıyla yakalanmıştı... 'Yaptım, çünkü psikolojim bozuktu'... Karısına olan aşkı hayatını değiştirdi

Sevgililer, eşler ayrıldı, yuvalar dağıldı.

Yıllarca konuşulan "skandal benzeri" olaylar da cabası. Gelin, gösteri dünyasının çok konuşulan yasak aşklarının ve kaçamaklarının nasıl ortaya çıktığını bir hatırlayalım.

BİR DÖNEME DAMGA VURAN SKANDAL

Magazin dünyasına damga vuran aldatma olaylarından birinin "kahramanı" İngiliz oyuncu Hugh Grant. Elizabeth Hurley ve Hugh Grant gösteri dünyasının birbirlerine çok yakıştırılan çiftlerinden biriydi.

1987 yılında Remando Al Viento filminin setinde tanıştılar ve flört etmeye başladılar. İlişkileri çok da iyi gidiyordu.

Sonun başlangıcını getiren olay 1995 yılında Hugh Grant'ın bir hayat kadınıyla yakalanması oldu. Hurley ile Grant hemen ayrılmadı. Beş yıl daha birlikte oldular.

Ancak 2000 yılında 13 yıllık birlikteliklerini bitirdiler. Grant o dönemde "Hayat kadınıyla yakalandım, çünkü psikolojim bozuktu" gibi tuhaf sözlerle kendini savunmuştu. Bir zamanların gözde çifti hala iki iyi arkadaş.

Daha da ötesinde Hugh Grant artık 65 yaşında... 2018 yılından bu yana Anna Elisabet Eberstein ile mutlu bir hayat sürüyor ve çocuklarını büyütüyor.

Hugh Grant ile Elizabeth Hurley'in dillere destan aşkı bu skandalla büyük yara aldı. Bir süre daha birlikte oldular ama sonra kesin olarak ayrıldılar. Ama iki eski sevgili hep birbirlerinin dostu olarak kaldı.





Hugh Grant şimdi 65 yaşında. Eski hızlı günleri de çoktan geride kaldı. Hatta bir keresinde Wimbledon'da tenis karşılaşması izlerken uyuyakalması büyük olay olmuştu. Onu böyle dinginleştiren de karısı Anna Elisabeth Eberstein oldu.





Hugh Grant, bu yaz temmuz ayında düzenlenen Wimbledon Açık'ta tenisi maçı izlerken oturduğu yerde uyuyakalınca uzun süre gündemden düşmemişti.





ASLINDA AŞKLARI BİR İHANETLE BAŞLAMIŞTI

Bir zamanlar Bennifer diye anılan Ben Affleck ve Jennifer Lopez çiftinin ilişkisi de bir tür skandalla başladı.

Lopez, Chris Judd ile evli olduğu dönemde Ben Affleck'e aşık oldu. İkilinin film setinde başlayan yakınlaşmaları gerçek hayatta aşka dönüştü.

Üstelik Lopez'in yıllar sonra itiraf ettiğine göre gerçek bir aşktı bu. Lopez bir süre nişanlı kaldığı Affleck ile ayrıldığında hissettiklerini "Kalbim yerinden sökülecek gibi oldu" diyerek anlatmıştı.

Sonu kötü biten, hatta kariyerlerini de olumsuz etkileyen bu aşkın başlangıcı ise bir skandalla olmuştu. Ben Affleck ve Jennifer Lopez, bir malikanenin bahçesinde sarılıp öpüşürken kameralara yakalanmışlardı.

Affleck ile Lopez yıllar sonra, 2022'de yeniden bir araya gelip evlendiler. Ama o da fazla uzun sürmedi. Sadece iki yıl içinde her şey bitti. Ünlü çift, geçen yıl boşandı.

Jennifer Lopez, Ben Affleck aşkına da iddialara göre bir ihanetle başladı. Kocası Judd'ın babası da onu "Oğlumu aldattı" diye suçladı.





FİLMİN YÖNETMENİYLE ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDI, SKANDAL OLDU

Alacakaranlık serisinde senaryo gereği başlayan aşklarını gerçek hayata taşıyan Kristen Stewart da sevgilisi Robert Pattinson'ı evli yönetmen ile aldattı.



Stewart, Rupert Sanders ile ilişkisi olduğu iddialarını önce yalanladı. Ancak US Weekly dergisinde yayınlanan fotoğraflarla işin iç yüzü gün yüzüne çıktı.



Fotoğraflarda evli yönetmen Sanders'la öpüşürken görüntülenen 22 yaşındaki Stewart, bir açıklama yaparak yasak ilişkisini itiraf etti.

Stewart, sevgilisi Pattinson'ı üzdüğü için pişman olduğunu belirterek “Yaşattığım utanç ve onu incittiğim için çok ama çok üzgünüm. Bir anlık düşüncesizlik, hayatımdaki en değerli varlığa mal olabilir. Onu çok seviyorum” dedi. O dönemde gençliğin en çok sevdiği yıldızlardan olan Stewart ve Pattinson, birbirlerine bir şans daha verdiler ama ilişkileri yine yürümedi ve kesin olarak ayrıldılar.

Genç oyuncunun kaçamak yaşadığı yönetmen Sanders da benzer bir şekilde eşi ve çocuklarından özür diledi. Sanders "Aileme yaşattığım acı için üzgünüm" açıklamasını yaptı. Ama bu kaçamak Sanders'a da pahalıya patladı. Karısı ondan boşandı.

Kristen Stewart ile Alacakaranlık serisindeki rol arkadaşı Robert Pattinson'ın aşkı dillere destandı... Fakat bu ihanet olayından sonra o da bitti.





Sanders'ın eşi de dünyanın gözleri önünde yaşanan bu aldatma olayından sonra Jimmy Iovine ile mutlu bir evlilik hayatı yaşamaya başladı.





'ALDATMADIM, ZATEN EVLİLİĞİMİZ BİTMİŞTİ'

Elizabeth Hurley,Hint asıllı işadamı Arun Nayar ile evlendiğinde herkes "binbir gece masalı gerçek oldu" diye yorum yapmıştı.

Çift, hem Hindistan'da hem İngiltere'de dillere destan bir dizi törenle evlendi. Başlarda her şey de iyi gidiyordu. Ta ki Elizabeth Hurley, kocasını aldatana kadar.

Hurley, günün birinde kriket oyuncusu Shane Warne ile öpüşürken yakalandı. Bu kaçamak onun milyoner kocasıyla evliliğinin de sonunu getirdi.

Hurley ve Warne nişanlandı. Ama ilişkileri yürümedi. Warne bir süre sonra eski eşine ve çocuklarına geri döndü.

Hurley, sonrasında "Kocamı aldatmadım. O sırada zaten evliliğimiz bitti" diye konuşmuştu. Hurley'in kaçamak yaptığı Warne, 2022 yılında hayata veda etti.

Hurley'in adı ünlü kriket oyuncusu Shane Warne ile aşk söylentilerine karıştı. Ama Hurley, onunla görüştüğü sırada evliliklerinin zaten bitmiş olduğunu söyledi.





GENÇ YAŞTA BAŞLAYAN EVLİLİK İHANETLE BİTTİ

Genç yaşta evlenen Reese Witherspoon ile Ryan Philippe, Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biriydi. Dünyaya gelen iki çocukları da onların mutluluğunu ikiye katlamıştı. Ancak örnek aile Ryan Philippe'in kaçamağı yüzünden dağıldı.

Philippe, o dönemde rol arkadaşı olan Abbie Cornish ile öpüşürken objektiflere yakalandı. Bu da Witherspoon ile 1999 yılında başlayan evliliğinin sonunu getirdi. Çift, 2008 yılında ayrıldı.

Genç yaşta başlayan evliliğin sonunu Philippe, karısını Abbie Cornish ile aldatınca genç yaşta yaptığı evliliği de bitti.