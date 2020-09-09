Otomatik Portakal filminin konusu nedir? Imdb puanı kaçtır? Otomatik Portakal oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Otomatik Portakal 1971 yapımlı bir filmdir. Film 1996 yılında Türkiye'de gösterime girmiştir. Dram ve Bilim Kurgu alanında çekilmiş en iyi filmlerden olan Otomatik Portakal filmi en iyi dramatik ödül dalında ödül almıştır. Otomatik Portakal filmi bir Birleşik Krallık filmidir. Film toplam 137 dakika sürmektedir.

Otomatik Portakal Filminin Konusu Nedir?

Alex Büyük Britanya'da yaşayan genç bir erkektir. Alex aynı zamanda Büyük Britanya'da yer alan bir sokak çetesine de üye olmuştur. Bu sokak çetesi ile birlikte işlediği suçlardan dolayı bir gün ihbar edilmiştir. Alex bir gün bu sokak çetesi ile ayrı düşer. Fikirleri uyuşmayan Alex daha fazla bu kişiler ile aynı safta olmaz ve onların bütün foyasını tek tek polise anlatır. Polis Alex'i tekrardan topluma kazandırmak için ona nasihat anlatır.

Değişen dünya düzeni ile birlikte şiddete eğilimler de yavaş yavaş azalmıştır. Alex artık kendini bir çete üyesi olarak görmemekte kendisini topluma kazandırmak için var gücü ile uğraşmaktadır. Alex bu konuda her türlü desteği almakta ve her türlü işbirliğini de yapmaktadır.

Otomatik Portakal IMDb Puanı Kaçtır?

Otomatik Portakal filminin IMDb puanı 8.3'dür.

Otomatik Portakal Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) Malcolm McDowell: Alex DeLarge

2) Warren Clarke: Dim

3) James Marcus: Georgie

4) Patrick Magee: Frank Alexander

5) Michael Tarn: Pete

6) Adrienne Corri: Bayan Alexander

7) Carl Duering: Dr. Brodsky

8) Madge Ryan: Dr. Branom

9) Godfrey Quigley: Prison Chaplain

10) Anthony Sharp: Başbakan

11) Sheila Raynor: Anne

12) Philip Stone: Baba

13) David Prowse: Julian

14) Michael Bates: Gardiyan

15) Aubrey Morris: Deltoid

16) Steven Berkoff: Tom

17) Tony Hargreaves: Mahkum gardiyan

18) Richard Connaught: Billy Boy

19) Matthew Ash: Droogie

20) Miriam Karlin: Kedi bayan

21) John Clive: Sahne aktörü

22) Virginia Wetherell

Otomatik Portakal Yönetmeni Kimdir?

Otomatik Portakal filminin yönetmeni Stanley Kubrick'dir.

Otomatik Portakal Yapımcısı Kimdir?

Otomatik Portakal filminin yapımcısı aynı zamanda yönetmen olan Stanley Kubrick'dir.

Otomatik Portakal Filminin Senaristi Kimdir?

Otomatik Portakal filmini senaristi Anthony Burgess'dir.

Otomatik Portakal Bütçe ve Hasılat Ne Kadar?

Bu film için ayrılan bütçe 2.200 milyon dolar olup filmden elde edilen hasılat ise 26.600 milyon dolardır.