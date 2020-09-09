Otomatik Portakal filminin konusu nedir? Imdb puanı kaçtır? Otomatik Portakal oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi
Otomatik Portakal filmi eski filmlerden biri olup günümüzde hala izlenmekte ve hatırlanmakta olan bir filmdir. Yabancı filmler arasında en çok izlenen filmlerden olan Otomatik Portakal filmi internette de en çok araştırılan ve hala araştırılmakta olan bir filmdir. Otomatik Portakal filmi ödüle de layık görülmüş bir filmdir. Peki, Otomatik Portakal filminin konusu nedir? Otomatik Portakal filminin IMDb puanı kaçtır? Otomatik Portakal filmini kim yönetmiştir? Bu filmin senaristi ve yapımcısı kimdir? Otomatik Portakal filminde hangi oyuncular bulunmaktadır? Sizler için Otomatik Portakal filmine dair tüm bilgileri derledik.
Otomatik Portakal 1971 yapımlı bir filmdir. Film 1996 yılında Türkiye'de gösterime girmiştir. Dram ve Bilim Kurgu alanında çekilmiş en iyi filmlerden olan Otomatik Portakal filmi en iyi dramatik ödül dalında ödül almıştır. Otomatik Portakal filmi bir Birleşik Krallık filmidir. Film toplam 137 dakika sürmektedir.
Otomatik Portakal Filminin Konusu Nedir?
Alex Büyük Britanya'da yaşayan genç bir erkektir. Alex aynı zamanda Büyük Britanya'da yer alan bir sokak çetesine de üye olmuştur. Bu sokak çetesi ile birlikte işlediği suçlardan dolayı bir gün ihbar edilmiştir. Alex bir gün bu sokak çetesi ile ayrı düşer. Fikirleri uyuşmayan Alex daha fazla bu kişiler ile aynı safta olmaz ve onların bütün foyasını tek tek polise anlatır. Polis Alex'i tekrardan topluma kazandırmak için ona nasihat anlatır.
Değişen dünya düzeni ile birlikte şiddete eğilimler de yavaş yavaş azalmıştır. Alex artık kendini bir çete üyesi olarak görmemekte kendisini topluma kazandırmak için var gücü ile uğraşmaktadır. Alex bu konuda her türlü desteği almakta ve her türlü işbirliğini de yapmaktadır.
Otomatik Portakal IMDb Puanı Kaçtır?
Otomatik Portakal filminin IMDb puanı 8.3'dür.
Otomatik Portakal Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?
1) Malcolm McDowell: Alex DeLarge
2) Warren Clarke: Dim
3) James Marcus: Georgie
4) Patrick Magee: Frank Alexander
5) Michael Tarn: Pete
6) Adrienne Corri: Bayan Alexander
7) Carl Duering: Dr. Brodsky
8) Madge Ryan: Dr. Branom
9) Godfrey Quigley: Prison Chaplain
10) Anthony Sharp: Başbakan
11) Sheila Raynor: Anne
12) Philip Stone: Baba
13) David Prowse: Julian
14) Michael Bates: Gardiyan
15) Aubrey Morris: Deltoid
16) Steven Berkoff: Tom
17) Tony Hargreaves: Mahkum gardiyan
18) Richard Connaught: Billy Boy
19) Matthew Ash: Droogie
20) Miriam Karlin: Kedi bayan
21) John Clive: Sahne aktörü
22) Virginia Wetherell
Otomatik Portakal Yönetmeni Kimdir?
Otomatik Portakal filminin yönetmeni Stanley Kubrick'dir.
Otomatik Portakal Yapımcısı Kimdir?
Otomatik Portakal filminin yapımcısı aynı zamanda yönetmen olan Stanley Kubrick'dir.
Otomatik Portakal Filminin Senaristi Kimdir?
Otomatik Portakal filmini senaristi Anthony Burgess'dir.
Otomatik Portakal Bütçe ve Hasılat Ne Kadar?
Bu film için ayrılan bütçe 2.200 milyon dolar olup filmden elde edilen hasılat ise 26.600 milyon dolardır.
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