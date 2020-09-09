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Haber Giriş: 09.09.2020 - 09:51 | Son Güncelleme:

Otilia kimdir, nereli? İşte Şarkıcı Otilia'nın hayatıyla ilgili bilgiler

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Otilia kimdir, nereli? İşte Şarkıcı Otilia'nın hayatıyla ilgili bilgiler
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Otilia Bruma müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündem oluyor. 2012 yılında All The Stars şarkısı ve klibiyle gündeme gelen Otilia'nın Sinan Akçıl ile yaşadığı birliktelik de uzun süre konuşulmuştu. Peki, Otilia kimdir, nereli? İşte Şarkıcı Otilia'nın hayatıyla ilgili bilgiler...

Otilia Bruma bilinen adıyla Otilia, 13 Haziran 1992 yılında Romanya'nın Suceava ilçesinde dünyaya geldi. Çocuk yaşta müzikle ilgilenmeye başladı. Onun müziğe olan ilgisini ilk müzik öğretmeni keşfetti. Romanya Ulusal Kolej'de eğitim aldı. Yerel televizyonlarda çalıştıktan sonra şarkılarını 17 yaşında seslendirmeye başladı. İlk sahne adı Biju ancak Amerika'da aynı isimde bir şarkıcı olduğu öğrenilince 2013 yılında Otilia olarak değiştirdi. 2012 yılında All The Stars şarkısı ve klibiyle gündeme geldi. Daha sonra 2013 Haziran ayında French Kiss adlı şarkısı yayınlandı. Ardından, 2013 Kasım ayında Russian Dream ile On Fire şarkıları yayınlandı. Otilia daha sonra JHaps Records ile çalışmaya başladı. Tüm dünya listelerinde hit olan şarkısı Bilionera, 20 Şubat 2014'te yayınlandı. 

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