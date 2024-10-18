'Oteli lise kantinine döndürdük'

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Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun rol aldığı “Gelin Takımı” filmi bugün vizyona giriyor. Doğa Can Anafarta’nın yönettiği, şarkıcı Derya Uluğ’un da konuk oyuncu olarak yer aldığı filmin galası önceki akşam Uniq İstanbul’da yapıldı.

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Film ekibi, gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şebnem Bozoklu, “Filmi Bodrum’daki bir otelde çektik. Lise kantinine döndürdük oteli. Rüya gibi bir yaz geçirdik” dedi. Nilperi Şahinkaya, “Bu zor zamanlarda rahatlamak isteyen herkesi ‘ Gelin Takımı ’na bekleriz” diye konuştu. Seda Bakan heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Kulağım tıkandı, kendimi duymuyorum. Ya hasta oluyorum ya da heyecandan!”

Film ekibi olarak bir WhatsApp grubu kurduklarını söyleyen Şebnem Bozoklu, “Mehmet Günsür yazışma kralı” dedi. Bunun üzerine Günsür, “Sonsuza kadar devam edecek bir WhatsApp grubu kuruldu. Bu arkadaşlık devam edecek” diye konuştu.



Derya Uluğ’un takısı, Seda Bakan’ın elbisesine takıldı.



Seda Bakan da rol arkadaşına övgüler yağdırdı: “Hepimiz Mehmet’e hayranız. Teklifi kabul ettiğini duyunca çığlık attık. Başta ona temkinli yaklaştık, bizimle sohbet eder mi diye düşündük. Sonra gördük ki Mehmet bir melek değil insanmış. Çok karizmatik!”

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KADEMELİ AYRILIK





Nilperi Şahinkaya ile ilişkisi sona eren Emre Yusufi de katıldı. Şahinkaya, ayrıldığı sevgilisiyle ilgili sorular üzerine şöyle konuştu:

“Ben çağırdım. Biz kademeli ayrılmaya karar verdik. Kademeli ayrılmayla ilgili kitap yazacağım; küsmeden ve sarılarak ayrılma türü.