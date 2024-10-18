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'Oteli lise kantinine döndürdük'

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#Gelin Takımı#Gala#Uniq İstanbul
Oteli lise kantinine döndürdük
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 08:49

Bodrum’daki bir otelde çekilen “Gelin Takımı” filminin galası Uniq İstanbul’da yapıldı. Ünlü oyuncuları bir araya getiren film bugün vizyona girecek.

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Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun rol aldığı “Gelin Takımı” filmi bugün vizyona giriyor. Doğa Can Anafarta’nın yönettiği, şarkıcı Derya Uluğ’un da konuk oyuncu olarak yer aldığı filmin galası önceki akşam Uniq İstanbul’da yapıldı.

Oteli lise kantinine döndürdük


Film ekibi, gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şebnem Bozoklu, “Filmi Bodrum’daki bir otelde çektik. Lise kantinine döndürdük oteli. Rüya gibi bir yaz geçirdik” dedi. Nilperi Şahinkaya, “Bu zor zamanlarda rahatlamak isteyen herkesi ‘Gelin Takımı’na bekleriz” diye konuştu. Seda Bakan heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Kulağım tıkandı, kendimi duymuyorum. Ya hasta oluyorum ya da heyecandan!”

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Oteli lise kantinine döndürdük


YAZIŞMA KRALI MEHMET

Film ekibi olarak bir WhatsApp grubu kurduklarını söyleyen Şebnem Bozoklu, “Mehmet Günsür yazışma kralı” dedi. Bunun üzerine Günsür, “Sonsuza kadar devam edecek bir WhatsApp grubu kuruldu. Bu arkadaşlık devam edecek” diye konuştu.

Oteli lise kantinine döndürdük

Derya Uluğ’un takısı, Seda Bakan’ın elbisesine takıldı.

Seda Bakan da rol arkadaşına övgüler yağdırdı: “Hepimiz Mehmet’e hayranız. Teklifi kabul ettiğini duyunca çığlık attık. Başta ona temkinli yaklaştık, bizimle sohbet eder mi diye düşündük. Sonra gördük ki Mehmet bir melek değil insanmış. Çok karizmatik!”

Oteli lise kantinine döndürdük

Filmde konuk oyuncu olarak yer alan Derya Uluğ, “Acayip güzeldi, çok eğlendik. Ben de oyuncu olarak fena değildim” dedi.

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KADEMELİ AYRILIK

Oteli lise kantinine döndürdük

Nilperi Şahinkaya ile ilişkisi sona eren Emre Yusufi de katıldı. Şahinkaya, ayrıldığı sevgilisiyle ilgili sorular üzerine şöyle konuştu:
“Ben çağırdım. Biz kademeli ayrılmaya karar verdik. Kademeli ayrılmayla ilgili kitap yazacağım; küsmeden ve sarılarak ayrılma türü.

Oteli lise kantinine döndürdük




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#Gelin Takımı#Gala#Uniq İstanbul

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