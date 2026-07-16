Dilara Aksüyek: Otel odamı kendim temizlerim

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Yaklaşık 3,5 aydır çekimler nedeniyle Bodrum’da bulunan oyuncu, set temposundan fırsat buldukça bölgeyi keşfetmeye çalıştığını söyledi.

Hakkında merak edilenleri anlatan Aksüyek, “Kimsenin bilmediği ilginç bir özelliğiniz var mı?” sorusuna “Çok var. Yürürken adım sayarım mesela. Korktuğum zaman içimden dua ederim” yanıtını verdi ve ilginç bir itirafta bulundu: “Bir de acayip bir titizlik ve tertip olayım vardır. Böyle otelde motelde bir yerde kaldığım zaman oraya temizlik malzemeleri götürür, her yeri tamamen siler, süpürürüm. Benim odama hiç kimsenin temizlik için girmesine gerek yoktur.”

“EKRAN YENİ YÜZLER İSTİYOR”

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“Daha 17”deki genç rol arkadaşlarından övgüyle bahseden Dilara Aksüyek, dizinin başarısında onların büyük payı olduğunu söyledi: “Genç arkadaşlarımın bu kadar başarılı olduğunu görmek ve onların heyecanını hissetmek beni çok mutlu ediyor. Ekran yeni yüzler istiyor. Beni en çok mutlu eden şey de yeni yüzlerin bizim işimizle beraber ortaya çıkması. Hepsi de çok iyi, kendi içlerinde uyumları güzel. Birbirlerine kenetlendiler ve çok iyi arkadaşlıklar kurdular.”