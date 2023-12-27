‘Öteki’ için geri sayım

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Duyurulduğu günden bu yana merakla beklenen “Öteki” 12 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’da prömiyerini yapacak. Kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ı buluşturan oyunun afişi de geçen günlerde beğeniye sunuldu.

Luz Yapım’ın prodüksiyonunu üstlendiği oyun prömiyerin ardından, 31 Ocak, 1-2 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde yeniden tiyatroseverlerle buluşacak.

“Öteki”, 16 ve 17 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 29 Şubat’ta ise Maximum Uniq Hall’da sahnelenmeye devam edecek.