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‘Öteki’ için geri sayım

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#Öteki#Emin Alper#Dostoyevski
‘Öteki’ için geri sayım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 09:17

EMİN Alper’in dünyaca ünlü yazar Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden sahneye uyarladığı ilk tiyatro oyunu “Öteki” için geri sayım başladı.

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 Duyurulduğu günden bu yana merakla beklenen “Öteki” 12 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’da prömiyerini yapacak. Kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ı buluşturan oyunun afişi de geçen günlerde beğeniye sunuldu.

Luz Yapım’ın prodüksiyonunu üstlendiği oyun prömiyerin ardından, 31 Ocak, 1-2 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde yeniden tiyatroseverlerle buluşacak.

Öteki”, 16 ve 17 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 29 Şubat’ta ise Maximum Uniq Hall’da sahnelenmeye devam edecek.

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#Öteki#Emin Alper#Dostoyevski

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