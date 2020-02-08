Haftanın iki günü ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, cumartesi akşamı yeni bölümü ile izleyenlerin ilgi odağı oldu. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde bir yarışmacıya sorulan sorunun cevabı sosyal medya ve internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır? İşte, merak edilen o sorunun cevabı...

SORU:

Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır?

A Dolmabahçe Sarayı

B Pera Palas Oteli

C Yıldız Sarayı

D Galata Kulesi

Doğru Cevap: B Şıkkı

PERA PALAS OTEL'İN TARİHİ

Pera Palace Hotel’in hikâyesi, 19. yüzyılın sonlarında başladı. Dünyaca ünlü Orient Express, 1888 yılında Paris-İstanbul seferlerine başladığında, İstanbul’da Orient Express yolcularının alışkın oldukları yüksek standartları sunabilecek bir otel yoktu. Bu boşluğu, kısa süre sonra kuruluş çalışmalarına 1892 yılında başlanan, 1895’te ise açılış balosu yapılan Pera Palace Hotel doldurdu. Otel, Haliç’in muhteşem manzarasına hakim, kültürel faaliyetleri ve sosyal aktiviteleri nedeniyle ‘küçük Avrupa’ olarak bilinen Pera’nın Tepebaşı bölgesindeydi.

Pera Palace Hotel, İstanbul’un en ihtişamlı yapılarından biri olarak açıldığında, birçok ilkleri barındırıyordu; İstanbul’da Osmanlı sarayları dışında elektriğin verildiği, ilk elektrikli asansörün ve ilk akar sıcak suyun bulunduğu binaydı. Türkiye’nin Avrupa standartlarındaki ilk oteli olan Pera Palace Hotel, kuruluşundan itibaren tarihi olaylara tanıklık ederek kent kültürünün çok önemli simgelerinden biri haline geldi.