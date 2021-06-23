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Televizyon
Haber Giriş: 23.06.2021 - 16:50 | Son Güncelleme:

Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi kimdir? İşte Osman Gazi’nin çocukları hakkında bilgiler

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Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi kimdir? İşte Osman Gazi’nin çocukları hakkında bilgiler

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin hayatı ve Osmanlı Devletinin kuruluşunu anlatan Kuruluş Osman dizisiyle Orhan Gazi’nin hayatı da gündeme geldi. Orhan Gazi, Osman Gazi’nin çocuklarından biri. Peki, Osman Gazi’nin kaç çocuğu var? Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi kimdir? İşte Osman Gazi’nin çocukları hakkında bilgiler...

Orhan Gazi veya Orhan Bey (Osmanlıca: اورخان بك; d. 1281, Söğüt – ö. Mart 1362, Bursa), Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı. 1324 ile 1362 yılları arasında beylik yapmıştır.

Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğludur. Babası Osman Gazi'nin vefatı üzerine 1326'da bey olmuştur. Orhan Bey'e Şücaeddin, "İhtiyareddin" ve "Seyfeddin" unvanları verilmiştir. Ölüm tarihini 1359, 1360, 1361 ve 1362 gösteren kaynaklar da vardır.

"Sultan" unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahının I. Murad olduğu kabul edilmektedir; lakin bazı kaynaklar Orhan Bey'i "sultan" unvanını kullanan ilk Osman padişahı olarak kabul etmektedir.

Osmanlı hanedanının en uzun ömürlü padişahı Orhan Gazi, ömrünün son zamanlarında tahtı şehzade Murat'a bırakmış, kendisi Bursa'ya geçmiştir.

Orhan Gazi, Bursa'da, Gümüşlü Kümbet'te babasının türbesinde medfundur.

OSMAN GAZİ’NİN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Malhun Hatun ve Râbi'a Bala Hâtun isimli iki eşi olan Osman Gazi’nin bu evliliklerinden toplamda 7 çocuğu var.

Çoban Bey
Melik Bey
Orhan Gazi
Hamid Bey
Bazarlu Bey
Alâeddin Ali Bey
Fatma Melek Hatun

 

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