Osman Gazi’nin eşleri kimdir? Osman Gazi’nin eşleri hakkında bilgiler

Osman Gazi’nin eşleri ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisi ile yeniden gündeme gelen Osman Bey’in iki eşi bulunuyordu. Biri Bala Hatun, biri de Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtûn’dur. Dizide Bala Hatun’a Özge Töre, Malhun Hatun’a ise Yıldız Çağrı Atiksoy hayat veriyor.

OSMAN GAZİ’NİN EŞLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıydı. Osman Gazi'nin ikinci eşi ise Râbi'a Bala Hâtûn'du.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır.

Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre, Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

Dizide Bala Hatun’a Özge Töre, Malhun Hatun’a ise Yıldız Çağrı Atiksoy hayat veriyor.