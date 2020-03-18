Osman Gazi'nin eşi kimdir? Osman Gazi kiminle evlendi?

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi ile beraber, dizide Bala Hatun'un Osman Bey'le evlenip evlenmediğinin yanıtı merak konusu oldu. Babası Ertuğrul'dan aldığı bayrağı taşıyan Osman Gazi iki kez evlilik yapmıştır. Peki, Osman Gazi'nin karısı kimdir? İşte, Osman Gazi'nin kısa hayatı ve o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

OSMAN GAZİ'NİN EŞİ KİMDİR?

Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun.

Malhun Hatun Osmanlı Türklerinin lideri ve Osmanlı İmparatorluğu'nu kuran ve yöneten hanedanın kurucusu I. Osman'ın ilk eşi idi. Onun kızı olduğunu birçok tarihçi tarafından kabul edilmiştir