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Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun kimdir, çocuğu kim? İşte Bala Hatun hakkında bilgiler....

#Bala Hatun#Osman Gazi Kimdir#Bala Hatun Kimdir
Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun kimdir, çocuğu kim İşte Bala Hatun hakkında bilgiler....

Kuruluş Osman dizisiyle birlikte Bala Hatun’un hayatı da bir kez daha gündeme geldi. Dizi takipçileri Kuruluş Osman 84. Bölümde yer alan doğum görüntüleri ardından Bala Hatun’un çocuğu olup olmadığı sorularına yanıt arıyor. 2019 yılında Atv'de yayınlanmaya başlayan Kuruluş Osman adlı dizide Râbi'a Bala Hâtun'u Özge Törer canlandırmaktadır. Peki, Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun kimdir, çocuğu oldu mu?

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Kimi kaynaklara göre annesi Şeyh Edebali'nın kızı Bala Hatun'dur. Bazı tarihçiler ise Orhan Bey ile aynı anneden doğduğunu, annesinin Malhun Hatun olduğunu ileri sürer. Osman Gazi'nin en büyük oğlu olup olmadığı da tartışmalı bir konudur. Kimi kaynaklara göre Şehzade Alâeddin, kimine göre Şehzade Orhan en büyük oğul idi.

Alâeddin Bey'in çocukluk ve gençlik yıllarına değin bilinenler azdır. Diğer şehzadeler gibi iyi bir eğitim aldığı bilinir. Kimi kroniklere göre dedesi Şeyh Edebali ve annesi Bala Hatun ile birlikte Bilecik'te vakit geçirmiş ve şehrin korunması ile görevlendirilmiştir.

2019 yılında Atv'de yayınlanmaya başlayan Kuruluş Osman adlı dizide Râbi'a Bala Hâtun'u Özge Törer canlandırmaktadır.

ALEADDİN BEY KİMDİR?

Osmanlı kroniklerine göre Osman Gazi'nin ölümünden sonra Orhan Gazi ile birlikte Şehzade Alâeddin'in ismi beylik için konuşulmuş; iki kardeş arasında yapılan görüşme sonunda Şehzade Alâeddin, kendi isteğiyle beylikten feragat etmiştir. Tarihî kaynaklarda alçakgönüllü kişiliği öne çıkarılır.

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Bursa'daki tekkesinde derviş hayatı yaşamayı tercih eden Alâeddin Bey'in daha sonra Orhan Bey'in isteği ile bazı bürokratik görevler aldığı ve bazı seferlere katıldığı düşünülür. Kimi kaynaklara göre Alâeddin Bey, vezirlik sisteminin kurulmasına rol oynamış bir kişidir ve Osmanlı'nın ilk veziridir; ayrıca "paşa" ünvanını kullanan ilk hanedan mensubudur.

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