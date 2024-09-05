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Oscar’lık geceye hazırız

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#Oscar’Lık Sahneler#Emil Tan Erten#Nevra Serezli
Oscar’lık geceye hazırız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 08:23

İkonik film sahnelerinin canlı performanslarla sahneye taşınacağı “Oscar’lık Sahneler” projesinin ekibi, 21 Eylül’deki şov öncesi yemekte buluştu.

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TEK GÖSTERİ OLACAK

“Oscar’lık Sahneler” için geri sayım başladı. İkonik film sahnelerinin canlı performanslarla yorumlanacağı gösteri, tek gala olarak 21 Eylül'de BtcTurk Vadi Açıkhava’da seyirciyle buluşacak. Haftalardır prova yapan şov ekibi önceki gün yemekteydi.

The Souq İstanbul'daki yemek sonrası basın mensuplarıyla buluşan ekip, gece için çok çalıştıklarını ve sürpriz rollerle seyirci karşısına çıkacaklarını belirterek büyük heyecan yaşadıklarını dile getirdi.

SÜRPRİZ ŞOVLAR

Oscar’lık Sahneler”in yıldızlarına sahnede 8 müzikal oyuncusu ile Emil Tan Erten yönetimindeki 17 kişilik Hollywood orkestrası eşlik edecek. Nevra Serezli’nin onur konuğu unvanıyla sahneye çıkacağı gecede İrem Derici de konuk sanatçı olarak sürpriz bir şova imza atacak. Yönetmenliğini Uğur Babürhan’ın üstlendiği gösteride, Coşkun Turgut tarafından her sahne için özel olarak çekilen videolar da gösterilecek.

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Oscar’lık geceye hazırız

Gösteride Yağmur Yüksel de rol alıyor.

Oscar’lık geceye hazırız

Nevra Serezli onur konuğu olarak sahneye çıkacak.

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#Oscar’Lık Sahneler#Emil Tan Erten#Nevra Serezli

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