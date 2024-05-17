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Oscar’lı yıldızla Cannes röportajı

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#Dilan Çiçek Deniz#77. Cannes Film Festivali#Kevin Costner
Oscar’lı yıldızla Cannes röportajı
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 09:34

Dilan Çiçek Deniz, 77. Cannes Film Festivali’nde Oscar ödüllü aktör Kevin Costner ile buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu, ünlü Hollywood yıldızıyla röportaj yapacak. Deniz, Sienna Miller ve Sam Worthington ile de bir araya gelecek.

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DİLAN Çiçek Deniz, Fransa’nın Cannes şehrinde bu yıl 77’ncisi düzenlenen Uluslararası Cannes Film Festivali’nde dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Kevin Costner ile bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Oyuncu, Oscar’lı yıldızın senaryosunu John Baird ile yazdığı, ayrıca yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği “Horizon: An American Saga” filminin festivaldeki prömiyeri öncesinde çok özel bir buluşmaya imza atacak. Deniz, yarın buluşacağı aktörle filmin tanıtım çalışmaları kapsamında röportaj yapacak.

SIENNA MILLER VE SAM WORTHINGTON İLE DE BULUŞACAK

DİLAN Çiçek Deniz, aynı zamanda “Horizon: An American Saga” filminin diğer oyuncuları Sienna Miller ve Sam Worthington ile de bir araya gelecek.

Deniz, Türkiye’de yayın hakkı Pamir Demirtaş’ın firması Pinema Filmcilik’e ait olan, 100 milyon doların üzerindeki dev bütçeli yapımın oyuncu ve yapımcılarıyla yemeğe katılacak. Oyuncu, film için 19 Mayıs akşamı düzenlenecek dünya prömiyerinin kırmızı halısında da Pinema Filmcilik’in davetlisi olarak boy gösterecek.

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#Dilan Çiçek Deniz#77. Cannes Film Festivali#Kevin Costner

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