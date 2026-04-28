Oscar’lı filmin oyuncusuna cinsel saldırı suçundan ömür boyu hapis!

Şoke edici dava yıllardır devam ediyordu ve Kurtlarla Dans filmiyle adını duyurmuş olan, kendini şifacı olarak tanıtan oyuncu Nathan Chasing Horse, en sonunda yerli kadın ve kız çocuklarına cinsel saldırıda bulunmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Nevada'da görülen davada "Kurtlarla Dans" filminin oyuncusuna daha önce de cinsel saldırıyla ilgili 13 suçtan onu mahkum olan oyuncuya aralarında saldırılar başladığında 14 yaşında olan bir kadının da bulunduğu üç kadın tarafından yapılan suçlamalar değerlendirildi.

Ünlü oyuncunun kurbanları mahkemede Nathan Chasing Horse'un neden olduğu travmadan hala muzdarip olduklarını ve onun manevi lider konumunu istismar etmesinin ardından inançlarının da sarsıldığını söylediler.

Oyuncu mahkemede suçlarını kabul etmedi ve “Bu bir yargılama hatası” demekle yetindi.

Bu ceza, eski aktörün 2023'te ilk kez tutuklanıp suçlanmasının ardından yıllarca süren mahkemelerin ardından geldi. Nathan Chasing Horse'un Kanada’da işlediği suçlardan dlatyı yargılanmayı beklediği başka davalar da var…

Chasing Horse, Lakota ulusunun yedi kabilesinden biri olan Sicangu Sioux'ların yaşadığı Güney Dakota'daki Rosebud Rezervasyonunda doğdu. Kevin Costner'ın Oscar ödüllü filmi "Dances With Wolves"da genç Sioux kabile üyesi Smiles a Lot rolünde yer aldıktan sonra, Chasing Horse, yerli halk toplantılarına katılmak ve şifa törenleri yapmak için Kızılderili topraklarını dolaştı.

Yıllar sonra Nathan Chasing Horse'un Lakota şifacısı olarak ününü yerli kadın ve kız çocuklarını istismar etmek için kullandığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun yaklaşık 20 yıl boyunca "bir istismar ağı ördüğünü" ve birçok kadını tuzağa düşürdüğünü ortaya çıkaran savcılar mağdurların verdiği kan donduran ifadelerin ardından 50 yaşındaki oyuncuyu en az 37 yıl boyunca hapisten çıkamayacak şekilde ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Mağdur kadınlardan biri Nathan Chasing Horse'un kendisine daha 14 yaşındayken cinsel saldırıda bulunduğunu, onu reddederse kanser olan annesinin öleceğini söyleyerek tehdit ettiğini anlattı.

Nathan Chasing Horse’un Kurtlarla Dans filminde kazandığı ünle birlikte kendisini bir şifacı olarak tanıtıp yerli halkların güvenini kazanarak bu güveni suistimal ettiği ve bu sayede çok sayıda kadını taciz ettiği ve onlara cinsel saldırıda bulunduğu mahkemece kabul edilmiş oldu.