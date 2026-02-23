Oscar’dan önce son çıkış… BAFTA’da kazananlar belli oldu

Güncelleme Tarihi:
İngiliz televizyon ve sinemasının en prestijli ödülleri BAFTA'da En İyi Film ödülünü One Battle After Another filmi aldı.
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri son 12 ayın beyazperdedeki yıldızlarını ve en iyi filmlerini ödüllendiriyor.
Leonardo DiCaprio'nun politik gerilim filmi One Battle After Another, 14 adaylıkla bu yılki Bafta Film Ödülleri'nde listenin başında yer alıyordu.
İngiliz yönetmen Paul Thomas Anderson, ABD'deki derin kutuplaşmayı konu alan ve büyük yankı uyandıran politik gerilim filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazandı.
Anderson'un filmi altı ödülle en çok ödül alan yapım da oldu.
Yönetmen tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, filmin ismine işaret etti ve "Son günlerde sanki bir savaş diğerini takip ediyormuş gibi görünüyor. Ama umudunuzu kaybetmeyin" dedi.
Shakespeare'in aile hayatını dramatize eden Hamnet de iki ödülle geceden ayrıldı. Filmin başrolündeki Jessie Buckley En İyi Kadın Oyuncu ödülü aldı.
En İyi Erkek Oyuncu ödülüyse I Swear isimli yapımdaki rolüyle Robert Aramayo aldı.
Tourette sendromu konusunda farkındalık için mücadele eden John Davidson'ın hayatını canlandıran Aramayo, ödülünü alırken gözyaşlarına boğuldu ve kalabalığa, "Buna gerçekten inanamıyorum" dedi.
Senenin gişede beğenilen yapımlarından "Marty Supreme", 11 kategoride aday gösterilmesine rağmen ödül kazanamadı.
Korku drama yapımı "Sinners", en iyi müzik ve en iyi özgün senaryo ödülleri de dahil olmak üzere geceden üç ödülle ayrıldı. Film 13 dalda ay gösterilmişti.
En İyi Film
One Battle After Another
En İyi Britanya Yapımı Film
Hamnet
En İyi Kadın Oyuncu:
Jessie Buckley – Hamnet
En İyi Erkek Oyuncu:
Robert Aramayo - I Swear
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Wunmi Mosaku - Sinners
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Sean Penn - One Battle After Another
En İyi Yönetmen
One Battle After Another - Paul Thomas Anderson
En İyi Yabancı Film
Sentimental Value
En İyi Belgesel
Mr Nobody Against Putin
En İyi Animasyon
Zootropolis 2
En İyi Özgün Senaryo
Sinners
En İyi Uyarlama Senaryo
One Battle After Another