Oscar’dan önce son çıkış… BAFTA’da kazananlar belli oldu

İngiliz televizyon ve sinemasının en prestijli ödülleri BAFTA'da En İyi Film ödülünü One Battle After Another filmi aldı.

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri son 12 ayın beyazperdedeki yıldızlarını ve en iyi filmlerini ödüllendiriyor.

Leonardo DiCaprio'nun politik gerilim filmi One Battle After Another, 14 adaylıkla bu yılki Bafta Film Ödülleri'nde listenin başında yer alıyordu.

İngiliz yönetmen Paul Thomas Anderson, ABD'deki derin kutuplaşmayı konu alan ve büyük yankı uyandıran politik gerilim filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazandı.

Anderson'un filmi altı ödülle en çok ödül alan yapım da oldu.

Yönetmen tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, filmin ismine işaret etti ve "Son günlerde sanki bir savaş diğerini takip ediyormuş gibi görünüyor. Ama umudunuzu kaybetmeyin" dedi.

Shakespeare'in aile hayatını dramatize eden Hamnet de iki ödülle geceden ayrıldı. Filmin başrolündeki Jessie Buckley En İyi Kadın Oyuncu ödülü aldı.

En İyi Erkek Oyuncu ödülüyse I Swear isimli yapımdaki rolüyle Robert Aramayo aldı.

Tourette sendromu konusunda farkındalık için mücadele eden John Davidson'ın hayatını canlandıran Aramayo, ödülünü alırken gözyaşlarına boğuldu ve kalabalığa, "Buna gerçekten inanamıyorum" dedi.

Senenin gişede beğenilen yapımlarından "Marty Supreme", 11 kategoride aday gösterilmesine rağmen ödül kazanamadı.

Korku drama yapımı "Sinners", en iyi müzik ve en iyi özgün senaryo ödülleri de dahil olmak üzere geceden üç ödülle ayrıldı. Film 13 dalda ay gösterilmişti.

En İyi Film





En İyi Film

One Battle After Another

En İyi Britanya Yapımı Film

Hamnet

En İyi Kadın Oyuncu:

Jessie Buckley – Hamnet

En İyi Erkek Oyuncu:

Robert Aramayo - I Swear

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Wunmi Mosaku - Sinners

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Sean Penn - One Battle After Another

En İyi Yönetmen

One Battle After Another - Paul Thomas Anderson

En İyi Yabancı Film

Sentimental Value

En İyi Belgesel

Mr Nobody Against Putin

En İyi Animasyon

Zootropolis 2

En İyi Özgün Senaryo

Sinners

En İyi Uyarlama Senaryo

One Battle After Another