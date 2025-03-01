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Oscar’da Bodrum usulü pide

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#Oscar#97. Akademi Ödülleri#Barbaros Tapan
Oscar’da Bodrum usulü pide
Barbaros Tapan
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 08:09

97. Akademi Ödülleri (Oscar) yarın gece Los Angeles’ta sahiplerini bulacak. 30 yıldır Oscar mutfağının başında olan şef Wolfgang Puck, bu yılki törende yer alacak Türkiye detaylarını Kelebek’e anlattı.

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 Törende yemekler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Karaca’nın tabaklarıyla sunulacak. Wolfgang Puck, markayla çalışmaktan mutlu:
“İyi yemekler, iyi tabakları hak eder. Muhteşem bir yemeği kötü tabakta sunarsanız, etkisi kaybolur. Oscar gecesinde 20 bin tabak kullanıyoruz ve Karaca tasarımları çok şık. Artık tüm şeflerim bana Türk tabaklarını soruyor.”

Geçtiğimiz yıllarda Oscar menülerine Adana kebap, içli köfte, Karadeniz pidesi, kabak tatlısı gibi Türk yemeklerini dahil eden ünlü şef Wolfgang Puck’ın bu yılki sürprizi ise Bodrum usulü pide:

“Her yıl menümüze geleneksel lezzetler eklemeye özen gösteriyoruz. Daha önce geleneksel Türk pidesini Spago Bodrum için geliştirerek menümüze eklemiştik. Bu yıl da Bodrum Spago usulü pideyi Oscar törenine taşıyoruz.”

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Oscar’da Bodrum usulü pide

Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca, Oscar töreni için yaptıkları iş birliğinden dolayı büyük gurur duyduklarını söyledi.

 

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#Oscar#97. Akademi Ödülleri#Barbaros Tapan

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