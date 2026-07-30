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Oscar biletinin peşinde

Güncelleme Tarihi:

#Demet Özdemir#Toronto Film Festivali#Ödül
Oscar biletinin peşinde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 08:30

Demet Özdemir geçtiğimiz gün Zorlu AVM’de görüntülendi.

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“Eşref Rüya” dizisinin final yapmasının ardından ailesiyle tatile çıkan oyuncu, “Tatil harikaydı, bitmesini hiç istemedim açıkçası” dedi.

Özdemir ayrıca başrolünde oynadığı “Cinlerin Düğünü” filminin Toronto Film Festivali’nde yarışacak olmasının heyecanını yaşadığını söyledi:

“Toronto’da tek Türk filmi olarak ödül almak istiyoruz. Eğer ödül alırsak, Oscar’a gidiş biletimiz olacak!”

Oscar biletinin peşinde

Demet Özdemir, yoğun geçen sezonun ardından dinlenmek istediğini söyledi: “Bir süre proje okumayı düşünmüyorum.”

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#Demet Özdemir#Toronto Film Festivali#Ödül

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