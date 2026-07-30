Oscar biletinin peşinde

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“Eşref Rüya” dizisinin final yapmasının ardından ailesiyle tatile çıkan oyuncu, “Tatil harikaydı, bitmesini hiç istemedim açıkçası” dedi.
Özdemir ayrıca başrolünde oynadığı “Cinlerin Düğünü” filminin Toronto Film Festivali’nde yarışacak olmasının heyecanını yaşadığını söyledi:
“Toronto’da tek Türk filmi olarak ödül almak istiyoruz. Eğer ödül alırsak, Oscar’a gidiş biletimiz olacak!”
Demet Özdemir, yoğun geçen sezonun ardından dinlenmek istediğini söyledi: “Bir süre proje okumayı düşünmüyorum.”