Oryantal Didem kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Oryantal Didem'in bilinmeyenleri

Türkiye'nin Oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı, 6 Haziran 1986 tarihinde İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde dünyaya geldi. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni bir darbukacı olan Didem Kınalı'nın Bir ablası ve bir de erkek kardeşi var.

İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, ailesine destek olabilmek için eğitimini yardı bıraktı ve dans etmeye başladı. Ama daha sonra liseyi bitirdi. Verdiği bir röportajda "Matematik dışında başarılı bir öğrenciydim. Okulu bırakmam ailemin değil, benim isteğimdi. Ama hâlâ okumayı istiyorum. Karar verdim okuyacağım, üniversiteye de gideceğim." açıklamalarında bulunmuştu. Oryantal Didem'i keşfeden isim ise İbrahim Tatlıses oldu. Oryantal Didem İbo Show'daki dans şovlarıyla adından söz ettirdi.