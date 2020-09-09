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Haber Giriş: 09.09.2020 - 10:02 | Son Güncelleme:

Oryantal Didem kimdir, kaç yaşında? Didem Kınalı'nın hayatıyla ilgili bilgiler

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Oryantal Didem kimdir, kaç yaşında? Didem Kınalı'nın hayatıyla ilgili bilgiler
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Ünlü oryantallerden biri olan Didem Kınalı, konuk olarak katıldığı programlarda dans şovlarının yanı sıra yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyor. Peki, İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve ilk olarak İbo Show programında çıkan Oryantal Didem Kınalı kimdir, kaç yaşında?

Didem Kınalı 6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa’da dünyaya geldi. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır. Çocukluğu Roman(Çingene) mahallesinde geçti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Daha sonra lise eğitimini tamamlayan Didem Kınalı, bir röportajında okulu bırakma nedenini şu sözlerle açıkladı:

“Ben dans etmeye çok küçük yaşta 11 yaşımda başladım. Hem de çok acı bir şekilde pavyonlarda… İlkokul dörde giderken maddi imkansızlıklardan dolayı okulu bırakmak ve daha fazla para kazanmak zorundaydım.”

 

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