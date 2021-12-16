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Örümcek Adam Eve Dönüş Yok ne zaman çıkacağı ile pek çok izleyicinin gündeminde yer alıyor. Bir süredir ertelenen vizyon tarihi için net bir açıklama yapan yapımcı şirket, filmin sinema perdesine ne zaman yansıyacağını da duyurmuş oldu. Peki, Örümcek Adam Eve Dönüş Yok ne zaman çıkacak? İşte, o detaylar

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Örümcek Adam Eve Dönüş Yok, 17 Aralık 2021 tarihinde ekranlara gelecek.

Örümcek Adam Eve Dönüş Yok, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doctor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu ediniyor.

Örümcek-Adam’ın sinematik tarihinde ilk kez, mahallemizin sevimli kahramanı maskesiz ve normal hayatı ile Süper Kahraman olmanın yüksek risklerini birbirinden ayıramayacak durumda. Doktor Strange’den kendisine yardım etmesini istediğinde bu riskler daha da tehlikeli bir hal alır ve onu gerçekten Örümcek-Adam olmanın ne anlama geldiğini keşfetmeye zorlar.