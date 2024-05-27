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Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, TV ekranlarına geliyor!

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#Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok#Tom Holland#Zendaya
Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, TV ekranlarına geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 16:55

Örümcek-Adam:Eve Dönüş Yok, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Örümcek-Adam: Eve Dönüş ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta serisinin devamı olan film 2021 yapımı. Yönetmen koltuğunda Jon Watts'ın oturduğu film, kimliği ifşa olan Örümcek Adam'ın sırrını geri vermesi için Doktor Strange'den yardım istemesiyle birlikte gelişen olaylara odaklanıyor. Peki Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

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Örümcek Adam Eve Dönüş Yok konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. 2021 yılında vizyona giren filmin başrollerinde Tom Holland ve Zendaya yer alıyor. Marvel Sinematik Evreni'nin de 27. filmi olan yapım, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK KONUSU

Örümcek Adam'ın kimliği ifşa edilerek onun ve sevdiklerinin hayatı, halkın gözü önüne serilir. Kendisini büyük bir kaosun ortasında bulan Peter, aynı zamanda suç ortakları olarak lanse edilen MJ ve Ned'in hayatının da olumsuz etkilenmesine şahit olur. Arkadaşlarının üniversiteye girme şanslarının yok olmasına seyirci kalmak istemeyen Peter, sırrını geri vermesi için Dr. Strange'den yardım ister. Peter'ın yakarışından etkilenip ona yardım etmeyi kabul eden Strange, Unutma Büyüsü'nü yapmaya başlar. Ancak bu büyü; MJ, Ned, May ve Happy'nin de Örümcek Adam'ın kim olduğunu unutmasına neden olacaktır.

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ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Tom Holland:Peter Parker
Zendaya:MJ
Benedict Cumberbatch:Doctor Strange
Willem Dafoe:Green Goblin
Jaime Foxx:Electro
Jon Favreau:Hogan
Alfred Molina:Doctor Octopus/Otto Octavius

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#Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok#Tom Holland#Zendaya

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