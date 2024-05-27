Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, TV ekranlarına geliyor!

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Örümcek Adam Eve Dönüş Yok konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. 2021 yılında vizyona giren filmin başrollerinde Tom Holland ve Zendaya yer alıyor. Marvel Sinematik Evreni'nin de 27. filmi olan yapım, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK KONUSU

Örümcek Adam'ın kimliği ifşa edilerek onun ve sevdiklerinin hayatı, halkın gözü önüne serilir. Kendisini büyük bir kaosun ortasında bulan Peter, aynı zamanda suç ortakları olarak lanse edilen MJ ve Ned'in hayatının da olumsuz etkilenmesine şahit olur. Arkadaşlarının üniversiteye girme şanslarının yok olmasına seyirci kalmak istemeyen Peter, sırrını geri vermesi için Dr. Strange'den yardım ister. Peter'ın yakarışından etkilenip ona yardım etmeyi kabul eden Strange, Unutma Büyüsü'nü yapmaya başlar. Ancak bu büyü; MJ, Ned, May ve Happy'nin de Örümcek Adam'ın kim olduğunu unutmasına neden olacaktır.

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ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Tom Holland:Peter Parker

Zendaya:MJ

Benedict Cumberbatch:Doctor Strange

Willem Dafoe:Green Goblin

Jaime Foxx:Electro

Jon Favreau:Hogan

Alfred Molina:Doctor Octopus/Otto Octavius