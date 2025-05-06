Ortalık ihanet iddiasıyla çalkalanmıştı... Boşanmak yerine bir çocuk daha yaptılar... Mutlu yıllar kahramanım

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Gerçekten de çok gösterişli bir törenle evlendi bu ünlü çift. Aradan fazla zaman geçmeden de ilk bebek geldi... İşte tam o sırada genç anne evde bebeğine bakarken kocası bir iş gezisine çıktı. İşte o gezide bir tekne gezisinde iki modelle birlikte görüntülendi. Tabii yer yerinden oynadı... İhanet ve boşanma iddiaları ardı ardına geldi...

Yine de beklenen olmadı... Çift boşanmadı, hatta tam tersine bir süre sonra ikinci bebekleri de aralarına katıldı.

Daha düz söylersek ünlü çift hakkında "İhanetin sonu boşanma... Her yaptıkları gösteriş" denilse de onlar bir kez daha öyle olmadığını gözler önüne serdiler. Son olarak da aldatıldığı ileri sürülen eşten kocasının yeni yaşı için duygu ve övgü dolu bir paylaşım geldi.

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İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNİN DAMADI

Böyle uzun uzun anlattığımız bu çift, İngiliz kraliyet ailesinin Prens Harry'den önceki en çok baş ağrıtan üyesi Prens Andrew'nun kızı Prenses Eugenie ile iş insanı kocası Jaçk Brooksbank.

Andrew ile skandal yaratma konusunda kendisiyle yarışan eski karısı Sarah Ferguson'ın iki kızından küçüğü olan Eugenie, 2018 yılında Brooksbank ile gösterişli bir törenle evlendi.

Hatta düğünlerinde aynı yıl onlardan birkaç ay önce evlenen Harry ile Meghan hamilelik haberi verince ortalık birbirine girdi. Eugenie'nin annesi Sarah Ferguson, Sussex çiftini kızının en mutlu gününde ondan rol çalmakla suçladı.

Eugenie ile Jack'in ilk bebekleri August kısa bir süre sonra dünyaya geldi. İşte o sırada Brooksbank, iş gezisi için gittiği İtalya'da bir teknede iki modelle yakalandı.

Tabii ki o görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Brooksbank'in karısını aldattığı ve çiftin boşanacağı konuşuldu.

Ama bunu savunanlar yanıldı. Çünkü Eugenie ve Jack boşanmak yerine bir çocuk daha yaptılar. Öyle ya da böyle çift, birlikte 6 yılı geride bıraktı, yakında da yedinci yıla girecekler.

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SÖYLENTİLERE İNAT: MUTLU YILLAR KAHRAMANIM

İngiliz kraliyet ailesinin damadı Jack Brooksbank, geçtiğimiz gün yeni yaşına girdi. Onun 39'uncu yaşı elbette kapalı kapılar ardında aile içinde kutlandı. Ama 35 yaşındaki Prenses Eugenie, sosyal medya sayfasından kocası için bir paylaşım yaptı.

Jack Brooksbank ile çekilen bir dizi fotoğrafını paylaşan Eugenie kocasına "Mutlu yıllar kahramanım" diye seslendi.

Ardından da "Aman Tanrım 14 yıl oldu.. Ve her doğum gününde ailemiz büyüyor. En iyi baba ve gelecekte de birlikte güzel anılarımız olacak" diye yazdı.

Eugenie, paylaşımında Jack Brooksbank ile evliliğinden dünyaya gelen iki oğlu 3 yaşındaki August Philip Hawve ve 1 yaşındaki Ernest George Ronnie ile çekilen fotoğraflarına da yer verdi.

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Eugenie, kocasının çocuklarıyla çekilen fotoğraflarını da paylaştı.

İKİ KUZEN AYNI YIL BEŞ AY ARAYLA EVLENDİ: İngiliz kraliyet ailesinin amca çocukları Prens Harry ile Prenses Eugenie, 2018 yılında beş ay arayla evlendi. Önce Harry, Meghan Markla ile mayıs ayında hayatını birleştirdi. Ekim ayında da evlenme sırası Eugenie'ye geldi. Andrew ile eski eşi Sarah Ferguso'ın iki kızından biri olan Prenses Eugenie, yedi yıllık bir flörtün ardından Jack Brooksbank ile evledi.Üstelik ikisinin tek ortak noktası aynı yıl evlenmeleri değildi. İkisi de hayatlarının aşkıyla aynı yerde, Windsor'daki St. George's Şapeli'nde evlendiler.





HERKES 'İHANET ETTİ' DERKEN ONLAR YEDİNCİ YILA DOĞRU İLERLİYOR

Eugenie ile Jack, evliliklerinde yedinci yıla girmek için ayları sayıyorlar ama bu döneme gelmeleri de biraz olaylı oldu. Bunun nedeni de bundan iki yıl önce Jack Brooksbank'in iş gezisi amacıyla gittiği İtalya'da üç tane modelle çıktığı tekne gezisinde görüntülenmesiydi.

Üstelik bu durumu gözler önüne seren de teknede bulunan modellerden biriydi. İşin daha da ilginci Eugenie o sırada minik bebeğiyle birlikte İngiltere'de bulunuyordu.

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Bu durum çiftin daha evliliklerinin başında sorun yaşadığı iddialarını gündeme getirdi. Bütün dünya Jack Brooksbank'in karısı Eugenie'yi aldattığını konuşmaya başladı.

O olayda Jack'i savunan kişi de kayınvalidesi yani Prens Andrew'nun eski eşi Sarah Ferguson oldu.

DÜĞÜNÜ GÖLGELEYEN HAMİLELİK HABERİ

Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in düğünü de beklenenden daha "olaylı" oldu. Bu da nedensiz değil.

Çiftin düğününde onlardan beş ay önce evlenen Harry ile Meghan, yine bütün dikkatleri üzerlerine çekti.

Bunun nedeni de Meghan'ın ilk bebekleri Archie'ye hamile olduğunu aile üyelerine o düğünde söylemeleriydi.

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İşte bu durum Eugenie'yi yıldızı olması gereken bir günde gölgede bıraktı. Buna en çok tepki gösteren de Eugenie'nin annesi Sarah Ferguson oldu.

Ferguson, Harry ile Meghan'ı, aslında günün yıldızları olan kızı ile damadını geride bırakmak amacıyla böyle davrandığını ileri sürdü. Onların mutluluğunu gölgelediğini savundu.

DUVAKSIZ GELİNLİKLE EVLENDİ

Bütün bunlar bir yana aslında Eugenie, o düğünde bütün dünyayı şaşırtıp, gelmiş geçmiş en şık kraliyet gelinlerinden biri olarak tarihe geçti. Aslında yaptığı giyim tercihleriyle sık sık eleştiriliyor Eugenie. Bu konuda tek rakibi de ablası Prenses Beatrice.

İşte bu yüzden dünyanın izlediği nikah töreninde giydiği gelinlikle ve ortaya çıkan güzelliğiyle herkesi şaşırttı.

Eugenie, seçtiği gelinlikle kullandığı tacıyla ve eksik olan duvağıyla milyonlarca kişinin hafızasına kazındı.

Prenses'in, Peter Pilotto imzalı gelinliği, özellikle sadeliği ve duvaksız oluşuyla çok dikkat çekti. Babaannesinin koleksiyonundan seçtiği taç da beğeni topladı.

GELİN TACI AYRI KONUŞULMUŞTU

O gün "belki de İngiliz kraliyet ailesinin bugüne kadarki en güzel gelini" diye nitelendirilen Prenses'in tacı da ayrı göz kamaştırdı.

Bu taç Kraliçe 2. Elizabeth'in koleksiyonundan seçilmişti. Prenses'in gelinliğinin tamamlayan yakut taç, 1919 yılında ünlü bir Fransız tasarımcı tarafından yapıldı ve Ana Kraliçe'ye hediye edildi.

Ondan da kızı Elizabeth'e geçti. O taç sayesinde Prenses Eugenie, bütün zamanların en güzel gelinleri arasında yerini aldı.