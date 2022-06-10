Ortak proje için ülkesine davet etti

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Önceki Türkiye ziyaretinde “Diriliş Ertuğrul” setini ziyaret eden Maduro, “Kuruluş Osman” setini ziyaret edeceğini de Venezuela’dan duyurmuştu.

Nicolas Maduro, önceki gün eşi Cilia Flores ile birlikte dizi ekibiyle buluştu, oyunculara kılıç ve ok atışı gösterisi yaptı.

Ekiple sohbet eden ve onları Venuzuela’ya davet eden Maduro, ziyaretin videosunu sosyal medyada şu mesajla paylaştı:

“Ünlü Türk dizisi ‘Kuruluş Osman’ın sanatçılarıyla tanıştığım için çok mutluyum. Tüm aktörlere, aktrislere, senaristlere ve böyle harika bir hikâyeyi mümkün kılanlara saygı ve hayranlık duyuyorum.”

Mehmet Bozdağ da ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi: “Nicolas Maduro 4 yıl önce ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin setine gelmişti. O dönemden bu yana dostluğumuz devam ediyor. Şimdi ‘Kuruluş Osman’ dizisinin hayranı, onu izliyor. Kendisiyle Ankara Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde bir araya geldik. Ortak bir proje yapmak için bizi Venezuela’ya davet etti. Yakın zamanda ziyarete gideceğiz. Sohbetimiz sırasında diziyi hayranlıkla izlediğini söyledi. Bütün oyuncuları, karakterleri biliyor.”