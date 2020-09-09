Orphan Black dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Orphan Black oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Orphan Black Dizisinin Konusu Nedir?

Orphan Black dizisinin konusu, kirli işler ile düzensiz bir şekilde hayat sürdüren Sarah adında bir kadının hayatını anlatmaktadır. Uyuşturucu satarak hayatını sürdüren Sarah, bir gün yolculuk esnasında intihar eden bir kadının çantasını alır. Fakat intihar eden kadının çantasını almasının nedeni ise, o kadının ona çok benzemesidir. Daha sonra o kadının ikizi Beth olduğunu anlayan Sarah, ilerleyen zamanlarda daha çok kişinin ona benzediğini ve ona benzeyen bu kişilerin klonlar olduğunu anlayarak, Beth'in intihar etme nedenini anlatmaktadır. Ona ve ikizine benzeyen bütün klonları bulmaya ve onları yok etme girişiminde bulunur.

Orphan Black Kaç Bölüm ve Sezon?

Orphan Black dizisi, toplamda 5 sezon ve 50 bölüm ile yayın hayatında kalarak, izleyicilere Aksiyon ve gerilim dolu dakikalar yaşatarak, 5 sezonun sonunda final yaparak yayın hayatına veda etmiştir. 1 sezonu 2013 yılında yayınlayan Orphan Black, 5. Sezonunu 2017 yılında yayınlayarak, 5 sezonun 10’uncu bölümünde final yapmıştır.

Orphan Black Oyuncuları ( Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Orphan Black dizisinin, kaliteli ve profesyonel bir oyuncu kadrosu bulunmaktadır. Orphan Black dizisinin oyuncu kadrosu ve dizide yer aldığı roller şunlardır;

Tatiana Maslany: Sarah, Alison, Rachel, Cosima ve Helena rolünde yer almıştır.

Dylan Bruce; Paul Dierden rolünde yer almıştır.

Jordan Gavaris: Felix Dawking rolünde yer almıştır

David Hanchard: Detective Ard Bell rolünde yer almıştır.

Evelyne Brochu: Delpine Cormier rolünde yer almıştır.

Ary Millen: Mark, Rudy, Miller, Seth rolünde yer almıştır.

Maria Doyle Kennedy: Siobhan Sadler rolünde yer almıştır.

Orphan Black Yönetmeni Kimdir?

Orphan Black dizisinin yönetmenleri; Graeme Manson ve John Fawcett’tir. Graeme Manson, 14 yıllık kariyeri ile 6 dizinin yönetmenliğini yapmış ve alanında profesyonelleşmiş bir yönetmendir. John Fawcett ise, 17 yıllık yönetmenlik kariyerinde toplamda 23 film ve dizi yönetmenliği yapmıştır.

Orphan Black Yapımcısı Kimdir?

Orphan Black dizisi Amerika ve Kanada’nın ortaklaşa yaptığı bir dizidir. Bu dizinin yapımcılığını ise Graeme Manson ve John Fawcett yapmıştır. Dizinin bütçe alanındaki eksiklikleri ise ortaklaşa karşılamışlar.

Orphan Black Yapımcısı Kimdir?

2013 yılında yayın hayatına başlayarak 2017 yılında 5. Sezon ile final yapan Orphan Black dizisinin senaristliğini “ Graeme Manson” yapmıştır. 14 yıllık kariyerinde birçok dizi ve filme senaristlik yapan Graeme Manson, Orphan Black dizisinin senaristliğini profesyonel bir şekilde yapmıştır.