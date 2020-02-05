Orhan'ı gözyaşlarına boğan sır ne?

Hekimoğlu 4 Şubat Salı yayınlanan son bölümde Orhan, hastaneye getirilen evsiz kadınla fazlaca ilgilenmeye başlar. Bu kadın sayesinde geçmişindeki birini tekrar anımsar ve eskimiş bir yarası kanamaya başlar. Ateş bu farklılığı anlar ve onunla konuşur. Orhan henüz bu sırrından kimseye bahsetmemiştir. Bir akşam evsizlerin olduğu bölgeye giden Orhan, orada geçmişinden birini aramaya başlar. Gözyaşlarına boğulan Orhan'ı burada Ateş bulur. Neler olduğunu anlayamayan Ateş, Orhan'a sorar ve sonrasında ondan duyduklarıyla şok olur. İkilinin gözleri dolar. Peki Orhan'ın aradığı kişi kimdir?