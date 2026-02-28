Orhan Pamuk: Şankınlık içindeyim

Haberin Devamı

Nişantaşı’nda dizinin afişini görünce fotoğrafını çeken Pamuk, “Burası benim mahallem, diziden dolayı merak edilen yer oldu” dedi.

Yazar, “Kitap ve müze çok seviliyordu. Tüm Türkiye şimdi diziyi konuşuyor” sözlerine, “Müzede kalabalıklık var. Herkes ilgileniyor. Bir roman var, dizide çok güzel. Ama roman kahramanın kafasına ve ruhuna girmekte daha derin. Diziden bunu bekleyemezsiniz! Zeynep Hanım (Zeynep Günay) diziyi çekerken erkek üzerinden görünen aşk hikâyesini kadın tarafını da elinden geldiğince yansıtmaya çalıştı. Diziden çok memnunum. Fakat ilk başta roman bir müze vardı. Şimdi bunlar bir çeşit üçleme oldu. Şaşkınlık içerisindeyim, bu kadarını beklemiyordum” açıklamasını yaptı.

Müzeye olan ilgiyle ilgili konuşan yazar, “İlgiden memnun olmamak imkansız. Üzerimize manevi yük oldu. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kızanlarda var, doğal karşılıyorum. Yeni romanımı yazmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Cihangir’de dairelerinin olduğu apartmanla ilgili davalık olan Pamuk, “Çürük bir apartmanda ne ben ne de eşim yaşamak istiyoruz. Orada rant peşinde olan insanlar var. Kimse devletin, ‘Burada oturmayın’ dediği yerde oturmak istemez. Biz de normal insanlarız, korktuk kaçtık” dedi.

Cihangir’deki Taray Apartmanı’nın “riskli bina” raporuna rağmen bazı sakinler yıkıma karşı çıkıyor. Apartmanda 8 dairesi bulunan Orhan Pamuk ise yapının yeniden inşa edilmesi için komşularıyla 3 yıldır hukuk mücadelesi veriyor.

Dizide kendimden çok şey buldum

Yıllar önce Orhan Pamuk’la aşk yaşadığını iddia eden Karolin Fişekçi, “Masumiyet Müzesi” dizisi hakkında yorum yaptı.

Fişekçi sosyal medya hesabında açtığı canlı yayında “Masumiyet Müzesi’ni izlediniz mi” sorusuna “İzledim. İlk 5 bölüm gayet sürükleyiciydi ama sonra akmadı. Ben orada kendimden çok şey buldum, o sebeple beni daha çok sardı” diye yanıt verdi.

Fişekçi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oradaki Füsun ben miydim sorusuna gelince; kitap 2008 yılında çıktı. Kaç senede yazıldı, ben daha sonra hayatına dahil oldum. Manifest diyorlar ya şimdi, bir şey hayal edersin, yazarsın ve öyle olur.”

Karolin Fişekçi ve Orhan Pamuk, ilk kez 2011’de görüntülenmişti. Pamuk aşk iddiasını reddetse de Fişekçi ilişki yaşadıklarını söylemişti.