Orhan Ölmez Kimdir? Orhan Ölmez'in biyografisi

1978 yılında dünyaya gelen Orhan Ölmez, 2003 yılında yayınladığı "Su Misali" adlı albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. İşte Orhan Ölmez'in hayatıyla ilgili merak edilenler.

Orhan Ölmez kimdir?

1 Mayıs 1978 tarihinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde dünyaya gelen Orhan Ölmez, memur bir baba ve hemşire bir annenin, 2 çocuğundan biri.

Anne-babasının görevi nedeniyle çocukluğu Anadolu’ nun farklı yerlerinde geçti. Lise ve üniversite eğitimlerini de İzmir’ de tamamladı. Sanatçı, küçük yaşlarda babasının hediye ettiği bağlamayla müzik serüveni başladı. 1995 – 2000 yılları arasında "Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı" nda eğitim gören sanatçı, üniversite sonrasında, "TRT İzmir Radyosu, Türk Halk Müziği Korosu" nda bağlama sanatçısı olarak görev aldı.

2003 yılının Mayıs ayında yayınlanan "Su Misali" isimli ilk albümüyle çıkış yakalayan Orhan Ölmez, yaklaşık 2 yıl sonra "Her şeyin farkındayım" isimli albümünü piyasaya sürdü. Sanatçı, 2007 yılında da "Damla Damla" isimli albümünü sevenleriyle buluşturdu.

Albümlerindeki tüm şarkıların düzenlemelerini kendisi yapan Orhan Ölmez, daha çok akustik bir sound üzerine eğilerek, şarkıların barındırdığı duygu yoğunluğunu, kendine özgü bir sadelikte yansıtmayı tercih etti.

2011 yılında, "Bilmece" isimli şarkısıyla çıkış yaptığı, kendi ismini taşıyan yepyeni bir Orhan Ölmez albümü olan "Orhan Ölmez - 2011" adlı çalışmasıyla, tekrar müzik severlerle buluştu.

2012 yılında, ilk iki albümünün şarkıları ile birlikte, iki yeni eser olan " Yazık Yoksun Yanımda " ve " Sana İhtiyacım Var" isimli şarkılarının yer aldığı, 22 adet şarkıdan oluşan "2+20" isimli albümüyle yeniden, dinleyenlerin beğenisini kazandı.

Ölmez, 2014 yılında da türkülerle dolu, birbirinden değerli müzisyenlerin eşlik ettiği, eserlerin tüm aranje ve düzenlemelerinin, kendisine ait olan "Orhan Ölmez – Türkü" isimli bir türkü albümü çıkardı. Sanatçı, albümde bağlama, gitar, bas gitar, ve perdesiz gitar gibi enstrümanları yine kendisi icra etmiştir.

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