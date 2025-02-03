Orhan Kılıç: Annem Ankara beni gençliğime götürdü

Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 11:10
Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara'nın güçlü oyuncu kadrosu genişliyor. Yedinci bölümden itibaren projeye dahil olan Orhan Kılıç, Rıza rolüyle izleyici karşısına çıktı. Kılıç, Annem Ankara hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Başarılı oyuncu, "Gerçek hikaye beni çok etkiledi. Dizi beni 90'lı yıllara, hatıralarıma sürükledi" dedi.
"GERÇEK HİKAYE BENİ ETKİLEDİ""RIZA RUHUNUN KARANLIĞINDA IŞIK ARIYOR"
Yaşanmış bir hayat hikâyesinden uyarlanan 'Annem Ankara'da para ve güce hakim Rıza karakteriyle projeye katılan Orhan Kılıç, "Annem Ankara gerçek bir hikaye, beni de en çok etkileyen bu oldu. Ve tabii ki 90'lı yıllara, gençliğime geri dönüş, beni ve hatıralarıma yeniden sürükledi" şeklinde konuştu.
Rıza karakteriyle de ilgili bilgi veren Kılıç, "Rıza kötü biri değil, babası tarafından sevilmemiş sevilmedikçe de kendini ispatlamak için maalesef hoş olmayan yollara girmiş. Rıza hiçbir yerde mutlu olamamış. Ruhunun karanlığında ışık arayan birisi, en azından şimdilik" şeklinde konuştu.
Annem Ankara, her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.