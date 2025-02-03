Orhan Kılıç: Annem Ankara beni gençliğime götürdü

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"GERÇEK HİKAYE BENİ ETKİLEDİ"

Yaşanmış bir hayat hikâyesinden uyarlanan 'Annem Ankara'da para ve güce hakim Rıza karakteriyle projeye katılan Orhan Kılıç, "Annem Ankara gerçek bir hikaye, beni de en çok etkileyen bu oldu. Ve tabii ki 90'lı yıllara, gençliğime geri dönüş, beni ve hatıralarıma yeniden sürükledi" şeklinde konuştu.



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Rıza karakteriyle de ilgili bilgi veren Kılıç, "Rıza kötü biri değil, babası tarafından sevilmemiş sevilmedikçe de kendini ispatlamak için maalesef hoş olmayan yollara girmiş. Rıza hiçbir yerde mutlu olamamış. Ruhunun karanlığında ışık arayan birisi, en azından şimdilik" şeklinde konuştu.Annem Ankara, her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.