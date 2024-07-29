Orhan Gencebay: Tüm canlıların yaşam hakkı var

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Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert’in sorularını yanıtlayan sanatçı, sahipsiz sokak köpeklerinin ‘uyutulmasına’ karşı olduğunu söyledi:

“Tüm canlıların yaşam hakkı vardır. Kimse bu hakkı gasp edemez. Bu hakkı gasp etmek isteyen suç işliyordur. Son derece yanlıştır.” Ötanazi teklifi için de şöyle konuştu: “İyileşmesi mümkün değilse, acı çekiyorsa belki ama bunun da onun isteğiyle olması lazım. Fakat hayvanların böyle bir durumu söyleme imkânı yok. Yaradan’ın yarattığı bütün canlıların bu dünyada yaşama hakları vardır. Ötanazi öldürmek anlamına gelir, böyle bir şeye kesinlikle karşıyım.”

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Orhan Gencebay sosyal medyada “Çözüm kısırlaştırmak ve onlara yaşam alanlarında hak ettikleri hayatı sunmaktır” paylaşımını yaptı.