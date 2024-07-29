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Orhan Gencebay: Tüm canlıların yaşam hakkı var

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#Orhan Gencebay#Olcay Ünal Sert#Sokak Hayvanları
Orhan Gencebay: Tüm canlıların yaşam hakkı var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 07:36

ORHAN Gencebay, sokak hayvanlarına yönelik yasa tasarısı hakkında konuştu.

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Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert’in sorularını yanıtlayan sanatçı, sahipsiz sokak köpeklerinin ‘uyutulmasına’ karşı olduğunu söyledi:

“Tüm canlıların yaşam hakkı vardır. Kimse bu hakkı gasp edemez. Bu hakkı gasp etmek isteyen suç işliyordur. Son derece yanlıştır.” Ötanazi teklifi için de şöyle konuştu: “İyileşmesi mümkün değilse, acı çekiyorsa belki ama bunun da onun isteğiyle olması lazım. Fakat hayvanların böyle bir durumu söyleme imkânı yok. Yaradan’ın yarattığı bütün canlıların bu dünyada yaşama hakları vardır. Ötanazi öldürmek anlamına gelir, böyle bir şeye kesinlikle karşıyım.”

Orhan Gencebay: Tüm canlıların yaşam hakkı var

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Orhan Gencebay sosyal medyada “Çözüm kısırlaştırmak ve onlara yaşam alanlarında hak ettikleri hayatı sunmaktır” paylaşımını yaptı.

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#Orhan Gencebay#Olcay Ünal Sert#Sokak Hayvanları

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