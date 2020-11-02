Orhan Çoban kimdir, nereli ve kaç yaşında vefat etti? Yeşilçam'da 'garson' rolleri ile bilinen Orhan Çoban'ın rol aldığı filmler

Sinema oyuncusu Orhan Çoban 82 yaşında koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi gören oyuncu, Yeşilçam'da garson rolleriyle hafızalara kazınmıştı. Pek çok Kemal Sunal filminde oynayan Çoban'ın sinemaya başlaması ise dikkat çekiyor. İşte, Orhan Çoban'ın hayatı.

ORHAN ÇOBAN KİMDİR?

Türk sinema oyuncusu Orhan Çoban 1935'te Kırıkkale'de doğdu. İstanbul'da, fabrika fazlası ürünleri toplayıp satarak geçinmeye başladı. Mercan arasında züccaciye toptancılarına mal alıp vererek çalışma hayatına devam ederken, kendine yaptırdığı bir siyah, bir beyaz garson kıyafetleriyle sinemamızda garson rollerini canlandırmıştır.

HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Rol aldığı filmlerden bazıları: Cici Kâtibem (1960), Ekmekçi Kadın (1965), Yaprak Dökümü (1967), Turist Ömer Yamyamlar Arasında (1970), Şoför Nebahat (1970), Bir Genç Kızın Romanı (1971), Gerzek Şaban (1980), Üçkâğıtçı (1981), Yedi Bela Hüsnü (1982), Atla Gel Şaban (1984), Şendul Şaban (1985).

ACI HABER GELDİ

Yeşilçam'da garson rolleriyle tanınan ve 150'nin üzerinde filmde rol alan Orhan Çoban vefat etti. Korona virüs nedeniyle Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi gören 82 yaşındaki Çoban'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle Çoban için tören düzenlenmeyeceği, Topkapı'da aile kabristanında defnedileceği belirtildi.